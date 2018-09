Salute | il vaso dei ricordi | progetto sperimentale Federazione Alzheimer Italia

meteoweb.eu

: RT @dev_otchka: @guffanti_marco @ChimicoScettico @ERTIGRE2 @adriano_53 @OSentimentale @EuroMasochismo @RobertoBurioni @ryoga76 @AmedeoPangr… - Mrsisme_ : RT @dev_otchka: @guffanti_marco @ChimicoScettico @ERTIGRE2 @adriano_53 @OSentimentale @EuroMasochismo @RobertoBurioni @ryoga76 @AmedeoPangr… - 12qbert : RT @dev_otchka: @guffanti_marco @ChimicoScettico @ERTIGRE2 @adriano_53 @OSentimentale @EuroMasochismo @RobertoBurioni @ryoga76 @AmedeoPangr… - luciosway : @marco_marran è la stazione di Atocha quella alle vostre spalle? fantastica.... che invidia... fatevi un vaso di vi… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si chiama “Ildei” ilcondotto dalla– la maggiore organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca scientifica sulla malattia die sulle demenze, e sul supporto dei malati e dei loro familiari – per far sì che le persone con demenza possano mantenere il più a lungo possibile iimportanti della propria vita. Un’idea che nasce dall’agenzia creativa Bitmama e si realizza grazie all’adesione dell’azienda modenese di prodotti alimentari Le Conserve della Nonna. Queste tre realtà provenienti da mondi diversi si sono alleate con il desiderio di trasformare ilin qualcosa di più di un simbolo, ma uno strumento di aiuto concreto per le persone con demenza e uno spunto per sensibilizzare la società e le istituzioni sulla malattia al fine di abbattere il muro di isolamento ...