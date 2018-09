Rugby | il programma della seconda giornata del Campionato Italiano TOP12

sportfair

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il match clou diandrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca affronteranno il FEMI-CZdi, tutta indomani alle ore 16, per ilche già all’esordio nello scorso weekend ha fornito spunti interessanti. Il match clou diandrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca, Campioni d’Italia in carica e reduci dalla vittoria contro il Valsugana, ospiteranno il FEMI-CZ Rovigo – vincente tra le mura amiche contro la Lazio all’esordio – dando vita ad una “classica” del massimorugbisticoche, per l’occasione, sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook ufficiale FIR. Nuovo turno interno per il Patarò Calvisano che andrà a caccia del bis contro il Toscana Aeroporti I Medicei. Le Fiamme Oro, reduci dalla semifinale play-off dello scorso anno, faranno ...