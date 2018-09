Roma | Raggi | La città avrà poteri speciali | uno status come le altre capitali

Roma - accordo Conte-Raggi : tra un anno una legge per conferire poteri speciali al Campidoglio. ‘Non soldi - ma competenze’ : Una road map di un anno per trasformare Roma e il suo hinterland in una “Greater Rome”, con competenze e fondi da amministrare in totale autonomia. Con due differenti cabine di regia: una di “ingegneria istituzionale” e l’altro di “architettura amministrativa”. L’incontro di stamane fra la sindaca Virginia Raggi e il premier Giuseppe Conte ha tracciato i punti cardine della legge speciale per Roma, vertice arrivato al termine del tour portato ...

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Raggi - su bando periferie Roma importante : ANSA, - Roma, 21 SET - "Abbiamo chiaramente parlato del bando periferie. Roma sta svolgendo un ruolo di interlocuzione importante. Sono certa che si troverà presto una soluzione". Cosi la sindaca di ...

Verdi : sindaca Raggi smetta di prendere in giro Romani su Atac : Roma – “sindaca Raggi, basta prendere in giro i cittadini romani, la famosa ‘cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma’ che starebbe iniziando a dare i primi risultati e’ quella che si puo’ definire una vittoria di Pirro. Infatti quei risultati presentati trionfalmente, in realta’ sono solo un trucchetto contabile, una balla colossale, i debiti sono sempre li’. La ...

Real Madrid-Roma - Baldissoni : 'Il debutto di Zaniolo non è una scelta casuale. Avvio negativo : manca coraggio' : Prima del fischio d'inizio, Mauro Baldissoni è stato intervistato da Sky Sport: "Siamo dispiaciuti per questo Avvio, ma vorremmo ritrovare quelle sensazioni. Pensavamo che aver raggiunto un risultato ...

Foschi (PD) : Cinghiali scorazzano perchè Roma con Raggi è sporca : Roma – “I Cinghiali scorrazzano per Roma per un motivo molto semplice: con la Raggi e i 5 Stelle questa citta’ e’ sempre piu’ sporca. Le cronache e le testimonianze dei cittadini segnalano cassonetti stracolmi di ogni tipo di immondizia: il pasto prelibato per i Cinghiali che dalle aree naturali si riversano direttamente nella Capitale. Invece di prendersela come al solito con la Regione, la Raggi pensi a pulire la ...