Roma | Raggi | Chiesto a Conte status come altri capitali 

Il sindaco Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per Roma» : «Ok a poteri speciali? Assolutamente sì». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte....

Verdi : sindaca Raggi smetta di prendere in giro Romani su Atac : Roma – “sindaca Raggi, basta prendere in giro i cittadini romani, la famosa ‘cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma’ che starebbe iniziando a dare i primi risultati e’ quella che si puo’ definire una vittoria di Pirro. Infatti quei risultati presentati trionfalmente, in realta’ sono solo un trucchetto contabile, una balla colossale, i debiti sono sempre li’. La ...

Real Madrid-Roma - Baldissoni : 'Il debutto di Zaniolo non è una scelta casuale. Avvio negativo : manca coraggio' : Prima del fischio d'inizio, Mauro Baldissoni è stato intervistato da Sky Sport: "Siamo dispiaciuti per questo Avvio, ma vorremmo ritrovare quelle sensazioni. Pensavamo che aver raggiunto un risultato ...

Foschi (PD) : Cinghiali scorazzano perchè Roma con Raggi è sporca : Roma – “I Cinghiali scorrazzano per Roma per un motivo molto semplice: con la Raggi e i 5 Stelle questa citta’ e’ sempre piu’ sporca. Le cronache e le testimonianze dei cittadini segnalano cassonetti stracolmi di ogni tipo di immondizia: il pasto prelibato per i Cinghiali che dalle aree naturali si riversano direttamente nella Capitale. Invece di prendersela come al solito con la Regione, la Raggi pensi a pulire la ...

Spedicato dei Negramaro in ospedale - Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per raggiungere l'amico : Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , si trovano al Fazzi di Lecce , dove il giovane - dopo aver ...

Corsa Champions - Juve e Napoli irraggiungibili : Inter - Milan - Roma e Lazio vanno a rilento : Pochi punti per le quattro squadre che potrebbero contendersi due posti nell'Europa che conta: l'anno scorso fu tutto un altro inizio...

Atterraggio di emergenza per volo Roma-Ginevra : Un aereo Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra , l'AZ568, è tornato indietro ieri poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 21,27, a causa del danneggiamento di uno pneumatico . Il comandante,...

Roma - è morta la signora Maria Sensi. La figlia Rosella : 'Hai raggiunto il tuo amato Franco' : È morta all'età di 75 anni la signora Maria Nanni, vedova dello storico presidente della Roma Franco Sensi. A darne notizia è stata la figlia Rosella tramite un post su Facebook: 'Sei stata una grande ...

Raggi : "Piazza dei Navigatori a Roma è un esempio di democrazia partecipata" : "Mesi fa abbiamo chiesto ai cittadini di ipotizzare progetti per l'area dell'VIII Municipio, l'amministrazione li ha valutati e ne ha selezionati alcuni verificandone la fattibilità. Oggi la ...

MONDO DI MEZZO - RIBALTONE APPELLO : “FU MAFIA CAPITALE”/ Roma - pene ridotte per Buzzi e Carminati : Raggi vs Pd : MAFIA Capitale, oggi sentenza d'APPELLO: ultime notizie, ribaltate condanne per Carminati e Buzzi. Ridotti gli anni di carcere ma c'è "associazione a delinquere di stampo mafioso"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:59:00 GMT)

Raggi : è conferma devastazione Roma : Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, subito dopo la sentenza del tribunale della Corte d'Appello di Roma sull'inchiesta 'Mondo di Mezzo', che ha ribaltato la sentenza di primo grado.

