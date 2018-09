Roma | Perotti | “crisi? Non è colpa di mister Di Francesco”

Roma - Perotti soccorre Di Francesco : 'Troppo facile dare la colpa a lui' : Nella Roma che proverà a uscire dal Dall'Ara di Bologna con tre punti potrebbe esserci lui da titolare nel ruolo di esterno sinistro , Ecco le sue parole a Sky Sport . 'Sicuramente ci aspettavamo di ...

Roma - Di Francesco recupera Pastore e Perotti : ecco le possibili novità per domenica [FOTO] : 1/8 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse LaP ...

La Roma sorride : Manolas ok per il Chievo - Florenzi in gruppo. Bagno di folla per Under - DiFra e Perotti : L'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia ha appoggiato la linea del sindaco Virginia Raggi sugli studi dei flussi di traffico nell'ambito del progetto Stadio della Roma , annunciando ...

Roma - Florenzi e Perotti : il punto sui loro infortuni. Rientro in gruppo previsto la prossima settimana : Doppio sorriso in casa Roma per Eusebio Di Francesco: è infatti vicinissimo il Rientro in gruppo di due elementi fondamentali come Alessandro Florenzi e Diego Perotti. All'inizio della prossima ...

Roma - i convocati per la partita contro il Milan : niente da fare per Florenzi - Perotti e Mirante : L’allenatore della Roma ha convocato 23 giocatori per l’anticipo della terza giornata con il Milan, out Florenzi e Perotti oltre a Mirante Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha convocato 23 giocatori per la sfida in casa del Milan in programma domani a San Siro. Alle indisponibilità di Florenzi e Perotti, per i rispettivi problemi al ginocchio e alla caviglia, è indisponibile anche il portiere Mirante per dolori ...

Roma - Florenzi e Perotti verso il forfait con il Milan : Dopo le prime indiscrezioni di ieri, trovano conferme le assenze di Alessandro Florenzi e Diego Perotti in vista del big match di venerdì sera tra Milan e Roma, lo riporta Sky Sport . Entrambi saranno assenti per problemi fisici: l'argentino out per un guaio alla caviglia, mentre il terzino sarà indisponibile causa infortunio contro l'Atalanta. Di Francesco conta di ...

Roma-Atalanta : Perotti titolare? : Roma – Il venerdì nell’immaginario collettivo dell’antico popolo pallonaro è l’anti viglia delle gare di campionato. Ma lo è sempre di meno. Infatti la novità, introdotta quest’anno, del match del lunedì sera non fa che rendere le gare della Serie A suddivise addirittura su tre giorni e in una decina di orari diversi. Tutto sacrificato sull’altare del business, e naturalmente questo non succede soltanto nel ...

Roma - Perotti : "Voglio rimanere. Il Mondiale? Una delusione enorme" : Crack Deportivo ha raccolto il lungo sfogo del numero 8 giallorosso sulla mancata convocazione alla rassegna iridata russa. Intanto è quasi fatta per il rinnovo di Dzeko

Roma - Perotti : 'Mai pensato di andare via' : 'Sampaoli ha commesso qualche errore, mi ha colpito il fatto che Enzo Pérez non era in squadra e poi ha giocato tre partite in Coppa del Mondo. Se l'Argentina avesse poi vinto il Mondiale nessuno ne ...

TORINO-Roma/ Di Francesco : partita difficile. Perotti e Nzonzi non ci saranno : TORINO-ROMA, le parole di Eusebio Di Francesco che invita a non prendere sotto gamba la trasferta. Tra i giallorossi assenti Perotti e Nzonzi, che resterà a Trigoria(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:28:00 GMT)

Di Francesco : Roma - out Perotti e Nzonzi. Mercato? Soddisfatto : Roma - 'Abbiamo messo dentro giocatori nuovi e importanti, ho difficoltà nel fare la formazione e ben vengano questi tipi di difficoltà. C'è tanta qualità e tanta prospettiva. Se è un organico ...

Roma : Gabriel alternativa a N'Zonzi - Perotti al Milan per Suso : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , possibile offerta al Milan: Perotti più soldi per Suso . Il Bayer Leverkusen chiede 50 milioni per Bailey : per la Roma sembrano troppi.

Roma - Perotti : "Un trofeo a Roma prima di andarmene" : E' stato fatto tutto di fretta, per vincere la Coppa del Mondo tutto deve essere organizzato al meglio. Può arrivare anche Guardiola in panchina, ma finché ci sarà questa disorganizzazione nella ...

Calciomercato : Roma scatenata - tenta il colpo Suso. Scambio con Perotti? [DETTAGLI] : Calciomercato– La Roma tenta il colpaccio ed è disposto a cedere uno dei suoi giocatori per arrivare all’obiettivo. Come riporta Sky Sport, il procuratore di Suso, Lucci, ha fatto tappa a Trigoria. La Roma proporrebbe al Milan uno Scambio che coinvolga Diego Perotti più un soldi LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...