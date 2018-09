Roma | decoro a Porta Maggiore | rimossa la favela tra i rifiuti

Vigili urbani di Roma - si cambia : 7 su 10 in strada. Decoro e campi rom le priorità : I Vigili urbani impegnati su strada e non in ufficio aumenteranno quasi del 50 per cento. Oggi sono circa 3.000, sul totale di 5.900,, dovranno diventare 4.500. Lo ha deciso e promesso la sindaca ...

Roma : multati due centurioni al Pincio in ambito tutela decoro urbano : Roma – E’ di poche ore fa l’intervento della Polizia Locale, Reparto Amministrativa del I Gruppo Centro (ex Trevi) al Pincio, dove una pattuglia, in servizio di controllo nella zona, ha fermato due centurioni, entrambi di nazionalita’ romena di 34 e 45 anni. Scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per ognuno di loro, oltre il sequestro dei capi d’abbigliamento, come previsto dall’ordinanza sindacale ...