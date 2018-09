Roma | ‘Casa Misericordia’ in Basilica Sant’Eustachio

romadailynews

(Di venerdì 21 settembre 2018)– Sabato 22 settembre, in occasione della festa delladi Sant’Eustachio (via Sant’Eustachio 19, a), verra’ inaugurata la ‘Casa della Misericordia’, che accogliera’ persone senza fissa dimora e famiglie fragili. L’inaugurazione, che verra’ preceduta dalla Santa Messa, si terra’ alle ore 19 e – alla presenza di monsignor Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare diCentro e di monsignor Pietro Sigurani, rettore dellaDi Sant’Eustacchio – saranno gli stessi ‘poveri di’ a tagliare il nastro del nuovo centro di accoglienza. Nei locali sotto la, ristrutturati e messi a norma grazie solo al contributo dei fedeli, e’ stato realizzato un vero e proprio Polo per il sociale, che prevede l’accoglienza degli ospiti tutti i giorni soprattutto in condizioni ...