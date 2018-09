Roma | allarme calabrone asiatico | residente punto ricoverato in preoccupanti condizioni

Roma - PUNTO DA CALABRONE ASIATICO VA IN CHOC ANAFILATTICO/ Ultime notizie - è allarme - come riconoscerlo? : ROMA, PUNTO da CALABRONE ASIATICO: va in CHOC ANAFILATTICO. Ultime notizie Grottafferrata, rinvenuti due nidi: l'allarme lanciato dal sindaco Andreotti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Roma - rifiuti in fiamme al campo rom della Barbuta : allarme roghi tossici sull'Appia : Ennesimo rogo al campo rom della Barbuta , a Roma L'incendio, doloso, si è sviluppato su tre diverse zone del campo rom ai confini con Ciampino . I vigili del fuoco di Marino hanno lavorato per tutta ...

Roma - allarme buche : ecco il piano per le periferie : La corsa contro il tempo inizierà a entro fine mese: una volta portato a casa un, difficile, bilancio consolidato del gruppo Roma Capitale, il Campidoglio concentrerà gli sforzi sulla manovra di ...

Roma - incendio al capannone Nissan di Capena/ Video ultime notizie : rischio nube tossica - allarme del Comune : Roma, incendio al capannone Nissan di Capena: nessun ferito ma grande nube nera, è allarme. Il Comune invita i cittadini a tenere le finestre chiuse, giallo sulle cause.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:05:00 GMT)

Roma - Schick si ferma in Nazionale : Di Francesco in allarme : La Roma spera che, alla fine, il c.t. della Repubblica Ceca non lo schieri. Perché ieri Patrik Schick si è fermato per un problema all'inguine con la sua Nazionale e, con 7 partite in 20 giorni a ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Bimba morta in aereo : cosa è successo sul volo Alitalia Beirut-Roma/ SIS 118 lancia l’allarme defribillatori : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:22:00 GMT)

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Roma - allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

Una bambina dà l'allarme : catturato un pericoloso boa constrictor nel Parco dell'Appia Antica di Roma : Un terribile esemplare di Boa constrictor, lungo più di due metri, è stato finalmente ritrovato al Parco dell'Appia Antica, dopo una lunga caccia che andava avanti da alcune settimane. Il rettile si nascondeva vicino ad un'area giochi per bambini, in prossimità del greto del fiume Almone. Dopo essere stato catturato dai guardaParco, è stato portato al Centro recupero fauna selvatica.L'ente del Parco Regionale ha ...

River - la gang del campo rom : allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...

Roma - falso allarme bomba per una valigia abbandonata vicino al Colosseo : Una valigia sospetta nei pressi del Colosseo. Un falso allarme bomba che però ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza. Il bagaglio era abbandonato sul ciglio della strada in via Nicola Salvi, ...

Roma - allarme bomba alla metro rientrato : 10.42 Si è trattato di un falso allarme bomba la telefonata che segnalava una valigia abbandonata sul ciglio della strada a Roma, in Via Nicola Salvoi, nei pressi della fermata metro B al Colosseo. Appena ricevuta la segnalazione il reparto Volanti della Polizia di Stato è giunto sul posto con due pattuglie che hanno isolato ed evacuato la zona. Poco dopo sono arrivati gli artificieri che con l'ausilio del robot antiesplosivo hanno aperto la ...

Roma - allarme bomba : evacuata metro B : 9.25 Da questa mattina è stata evacuata la zona intorno alla fermata della metro B di Roma Colosseo,in piazza Sant'Agnese, a causa di un allarme bomba. Polizia e carabinieri presidiano la zona e sono giunti sul posto anche gli artificieri. Non è ancora noto quale sia il pacco o l'involucro sospetto.