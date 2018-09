Rocco Casalino | Ho responsabilità enormi | lavoro 14 ore al giorno I 170mila euro me li

essere-informati

(Di venerdì 21 settembre 2018): Ho14 ore al. Ime li meritoreplica alle polemiche relative allo stipendio percepito in qualità di portavoce di Palazzo Chigi: “Sono portavoce e capo ufficio stampa, dirigo una trentina di persone, sono reperibilee notte, sette giorni su sette,13-14 ore al. Sempre. Ho, nelle mie mani c’è la comunicazione di Palazzo Chigi”. A distanza di 24 ore,replica alle polemiche scatenatesi in seguito alla diffusione della notizia relativa al compenso percepito in qualità di portavoce e capo-ufficio stampa di Palazzo L'articolo: Ho14 ore al. Ime li merito proviene da Essere-Informati.it.