Robbie Williams canta ' Monsoon' al termine delle sfilate di Emporio Armani

Robbie Williams duetta con il padre all'aeroporto di Linate : Nella parte finale dello show con cui si sono chiuse le sfilate di Emporio Armani all'aeroporto di Linate, Robbie Williams ha ricordato quando, da piccolo, andava ad ascoltare le esibizioni del padre. ...

Robbie Williams : 'Non sono omosessuale - ma per George Michael lo sarei stato un po'' : Durante lo show di chiusura delle sfilate di Emporio Armani, Robbie Williams ricorda l'amico George Michael: «Non sono omosessuale, ma per George Michale un po' lo sarei stato. Mi manchi" ha detto ...

La fan conosce le parole della canzone e Robbie Williams la bacia a stampo : E poi ancora il continuo coinvolgimento con il pubblico stuzzicando improbabili fan di Justin Bieber e Justin Timberlake, fino al test sulla conoscenza dei suoi brani che è valso a "Fe-de-ri-ca", come ...

Robbie Williams canta 'Let Me Entertain You' a Linate per Giorgio Armani : Robbie Williams apre con il brano "Let Me Entertain You" lo show che ha chiuso la sfilata di Emporio Armani andata in scena nel suggestivo hangar dell'Aeroporto di Linate. Video di Fulvio Cerutti

Robbie Williams mostra il lato B alla sfilata di Armani : passerella all'hangar di Linate Video esclusivo : sfilata di Armani all'aeroporto di Linate . Con una star della musica pop come Robbie Williams ospite d'onore dentro l'hangar sul quale dal 1996 brilla il logo in bianco e nero dell'Aquilotto che ha ...

Robbie Williams è diventato padre per la 3ª volta : la bimba è nata da madre surrogata : A 44 anni Robbie Williams è diventato padre per la 3ª volta. La bambina si chiama Colette Josephine ed è nata da una madre surrogata. Un evento straordinario soprattutto per il cantante che è stato gravemente malato. È stata la moglie della popstar Ayda Field ad annunciare la nascita della figlia su Instagram. Robbie e Ayda amano i loro figli e ci tengono alla loro privacy La donna ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui si vedono le mani ...

