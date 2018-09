optimaitalia

: Ritardi e problemi con la portabilità a #Iliad da #Vodafone: la questione del credito residuo… - OptiMagazine : Ritardi e problemi con la portabilità a #Iliad da #Vodafone: la questione del credito residuo… - fed_m : @beppesevergnini Lei una volta si interessava ai problemi degli italiani all'estero. I ritardi del Consolato di Lon… - pcgeniusIT : Hai avuto problemi con una compagnia aerea negli ultimi tre anni? Ritardi, cancellazioni, mancato imbarco o disavve… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ci sono moltissimiche in questo periodo devono essere affrontati nell'ambito delladaverso. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato anche in queste pagine larelativa aiaccumulati proprio danel garantire che un determinato numero mobile completasse il passaggio, creando un disagio non di poco conto agli utenti in uscita. Sullaè intervenuta anche AGCOM, che ha richiesto senza mezzi termini alla compagnia telefonica di accelerare le operazioni. Come? Aumentando la soglia giornaliera diverso altri operatori.A questa situazione che, ve lo ricordiamo, ancora oggi pare non essersi sbloccata, va aggiunta anche un'altra gatta da pelare per chi nel frattempo ha deciso di puntare su. Secondo quanto segnalato da moltissimi utenti, infatti, anche il trasferimento delresiduo sta andando a ...