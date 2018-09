RIHANNA Music of the sun

newsic

(Di venerdì 21 settembre 2018) Riproponiamo le recensioni originali di dischi del passato Originaria delle Barbados,sta ottenendo successo in tutto il mondo con la sua Pon The Replay, disco dancehall davvero irresistibile. L'album è diviso in due parti; la prima parte da ballare e la seconda metà di lentoni e riempitivi, assolutamente di rito per ...