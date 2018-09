Regione Lazio | Massima vicinanza a Comuni | anche ai più piccoli

West Nile a Cisterna di Latina - Regione Lazio : “Attivati i controlli” : “In merito ai casi di West Nile a Cisterna di Latina riscontrati su tre cavalli sono immediatamente scattate le procedure del protocollo indicato dal Piano nazionale integrato di sorveglianza. Il virus della febbre del Nilo si trasmette di animale in animale principalmente tramite le zanzare. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dalla Asl e dal Seresmi (Servizio regionale di epidemiologia, sorveglianza e controllo per ...

Regione Lazio - assenti a scuola : certificato medico addio - basterà la giustificazione : Nel Lazio non sarà più obbligatorio portare il certificato medico quando il bambino torna a scuola dopo un periodo di malattia. La svolta è stata decisa dalla giunta Zingaretti...

Anziana muore dopo caduta al S.Eugenio di Roma. Regione Lazio chiede un audit alla Asl Roma 2 : "La Regione Lazio in merito al decesso della signora ricoverata presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma ha chiesto con urgenza un audit clinico alla Asl Roma 2 per fare piena luce sull'accaduto". Lo comunica in una nota l'assessorato alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, riferendosi al caso della donna deceduta dopo una caduta."Dalle prime verifiche tuttavia - si legge nella nota - la dinamica dell'accaduto ...

Regione Lazio - esposto a Corte dei Conti : ‘Dal 2008 costi dei dipendenti oltre tetto fissato dal Mef. Valutare danno erariale’ : Quasi 53 milioni di euro in più rispetto alle indicazioni del ministero dell’Economia. Sono i soldi spesi dalla Regione Lazio per il personale delle strutture di diretta collaborazione dal 2008 al 2017. E il trend non accenna a diminuire visto che nel 2018 si supereranno i 7 milioni. Più del doppio del tetto annuale indicato dal Mef pari a 3,1 milioni di euro, cifra stabilita in reLazione all’accordo tra sindacati e Regione Lazio del ...

Regione Lazio. Ognibene : “Chiesto al Prefetto di Roma intervento urgente per il GRA” : “In merito al gravissimo disagio di questa mattina sul GRA, il consigliere della Regione Lazio Daniele Ognibene (LeU) ha scritto al Prefetto di Roma Paola Basilone, ed al vice Prefetto Enza Caporale, chiedendo con la massima urgenza d’intervenire e coordinare un intervento a salvaguardia della salute e della viabilità del GRA con qualsiasi mezzo. Da questa mattina, causa lavori, vi sono fortissime limitazioni al traffico sull’arteria ...

IAP Imprenditore Agricolo Professionale : Requisiti - agevolazioni fiscali - domanda alla Regione - : lo IAP deve essere in possesso almeno del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali,Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali, Scienza delle Tecnologie Alimentari, o Diploma ...

Regione Lazio : Trasporti - 6 MLN a Comuni per acquisto nuovi autobus : Roma – Dalla Regione Lazio in arrivo nuovi contributi economici per l’acquisto di autobus di ultima generazione. Con la determina n. G10419, l’amministrazione regionale ha infatti approvato l’avviso rivolto ai Comuni che intendono partecipare alla ripartizione dei finanziamenti riservati al rinnovo dei mezzi su gomma del trasporto pubblico locale. Un provvedimento da oltre 6 milioni di euro, finanziato con il “Fondo ...

Regione Lazio : 1 - 9 MLN per volontariato e promozione sociale : Roma – Dalla Regione un contributo di oltre 1,9 milioni di euro a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale del Lazio, grazie all’avviso pubblico ‘Comunita’ solidali’. Le risorse messe a bando saranno suddivise in ambiti territoriali coincidenti con le Asl. Gli obiettivi, individuati nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle ...

Spazio : il Lazio si conferma una Regione d’eccellenza : “Il Lazio è una delle grandi regioni dell’aeroSpazio a livello mondiale. Sono nel Lazio industrie, centri universitari, istituzioni internazionali come l’ESA, l’Agenzia spaziale europea. Realtà che significano ricerca, tecnologia ed esportazioni. A ricordarcelo ancora una volta è stato il lancio di Aeolus, il satellite dell’Agenzia spaziale europea, decollato oggi per una missione di grande rilevanza sugli studi ...

Trasporti - Porrello (M5S) : Richiesta audizione con enti concessionari strade ed autostrade Regione Lazio : Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, dichiara: “Ho inviato una lettera al Presidente della commissione consiliare ‘Trasporti, infrastrutture e lavori pubblici’ per chiedere che siano convocati in audizione i rappresentanti degli enti concessionari di strade ed autostrade nel territorio della Regione Lazio. La mia Richiesta è un primo passo necessario per l’apertura ...

Sanità. Regione Lazio proroga esenzione per comuni colpiti sisma : Sanità – Regione Lazio – “La Regione Lazio ha prorogato con un decreto del commissario ad acta al 31 dicembre 2018 le disposizioni in merito all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto. Si tratta nello specifico dei comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa”. Lo comunica in una nota l’assessorato alla ...

La Regione Lazio con la legge sugli spettacoli dal vivo riconosce - valorizza e sostiene le Rievocazioni Storiche : Un segmento importante dello spettacolo dal vivo è costituito dalle Rievocazioni Storiche in costume di origine medievale e rinascimentale, valorizzate all'art.11 della legge sugli spettacoli dal ...

Crollo Genova - Regione Lazio : domani bandiere a mezz'asta : Roma, 17 ago., askanews, - In segno di lutto per le vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova e di rispetto nei confronti delle tante famiglie coinvolte in questa tragedia, la Regione Lazio terrà ...

Roma. Campidoglio - concessione da Regione Lazio arrivata il 20 giugno : Roma. Campidoglio, concessione da Regione Lazio arrivata in uffici Roma Capitale il 20 giugno. Roma – “La concessione da parte della Regione Lazio per realizzare l’area Tiberis è arrivata agli uffici di Roma Capitale il 20 di giugno. Fino a quella data ci sono stati solo pareri e non atti formali. Nonostante ciò, il nostro impegno è stato massimo per realizzare l’area attrezzata che era stata promessa alla città” lo ...