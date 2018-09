Recensione The Nun | il Male per soldi ma non per vocazione

The Sinner 2×08 Recensione : le verità nascoste : The Sinner 2×08 recensione – Siamo arrivati al finale di stagione. L’ultima puntata della seconda stagione, Part VIII, mette ordine fra tutti i tasselli rimasti ancora scomposti. All’interno di un quadro dove intrigo e intreccio si mescolano con il sangue. The Sinner 2×08 rimpasta ancora una volta la sua trama e ci guida verso una serie di colpi di scena: attenzione agli SPOILER. The Sinner 2×08 sinossi in ...

The Gardens Between - Recensione : È una di quelle notti piovose in cui sembra che la pioggia scenderà per sempre. Quasi come se fosse consapevole della malinconia a cui fa da contorno, del fatto che probabilmente piove a dirotto anche nel cuore di qualcuno. Ci sono una sedia di plastica sotto una finestra e delle lenzuola arrotolate a mo' di corda che sbucano dalla casa di fronte. In lontananza un giardino avvolto nell'oscurità e una casa sull'albero che sembra ospitare due ...

"The heartbeat of Pink Floyd" : Nick Mason rifà a Milano il vecchio repertorio della band con i Saucerful of Secrets - Recensione E SCALETTA : Scelta saggia, anche perché sono gli anni che negli spettacoli di Roger Waters e David Gilmour sono citati e mai approfonditi, sono gli anni in cui i Pink Floyd erano una banda stramba che girava l'...

My Brother Rabbit : Recensione - Trailer e Gameplay : Quando parliamo di Artifex Mundi è inevitabile pensare ai tanti e tanti cerca oggetti sviluppati dalla stessa per PC, Mobile e Console. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di un titolo che seppure rimane fedele per certi versi alle tradizionali meccaniche di gioco, alle quali siamo stati abituati nel corso degli anni con i titoli di Artifex Mundi, cerca in qualche modo di portare una ventata di aria fresca ...

Recensione di Shadow of the Tomb Raider per Playstation 4 : Uscito il 14 settembre, Shadow of the Tomb Raider è il nuovo capitolo della famosa saga, prodotto da Square Enix e creato da Eidos-Montréal, disponibile sulle console next gen oltre che su Pc. In questo terzo capitolo che chiude la trilogia iniziata tanti anni fa sulle vecchie console Ps3 e X360 e poi riproposto nelle versioni remarestered, Lara dovrà sopravvivere in mezzo alla giungla, esplorare Tombe e affrontare delle grandi minaccie ...

The Nun film al cinema : cast - Recensione - curiosità : The Nun è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale giovedì 20 settembre 2018. Si tratta di una pellicola horror diretta da Corin Hardy con Demian Bichir e Taissa Farmiga. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Nun film al cinema: scheda DATA USCITA: 20 settembre ...

AMERICAN HORROR STORY - Recensione episodio 8x01 "The End" : La fine è cominciata. E mentre AMERICAN HORROR STORYapre la sua ottava stagione con la fine del mondo c’è già chi grida alla fine della serie così come la conoscevamo. Questo accade con ogni altra stagione di AHS, noi di Lost In A Flashforward ne abbiamo seguito gli andamenti da Roanoke in su, e ogni volta la serie di Ryan Murphy è riuscita a convince anche alcuni tra i più scettici.Certo Apocalypse si presenta come qualcosa di mai visto prima ...

Shadow of the Tomb Raider : Recensione - Trailer e Gameplay : Come vi abbiamo anticipato nella Video Soluzione di Shadow of the Tomb Raider, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver portato a termine l’avventura su gentile concessione Kochmedia. Shadow of the Tomb Raider Recensione Shadow of the Tomb Raider pone il punto finale sulla nuova ed epica trilogia incentrata sul reboot di Lara Croft, iniziata diversi anni fa, seguita da Rise of the Tomb ...

The Purge 1×01 Recensione : la notte del caos : The Purge 1×01 recensione – La premiere della serie Tv di USA Network è avvenuta il 4 settembre 2018, il giorno successivo per chi utilizza Amazon Prime Video. “What Is America” si presenta subito rivoluzionaria rispetto agli show proposti negli ultimi anni e segue sulla falsa riga quanto avvenuto nel film omonimo. The Purge 1×01 ha il compito di presentarci i personaggi principali ed allo stesso tempo non può che ...

Dietro le quinte : tutti i retroscena dietro la Recensione di Shadow of the Tomb Raider : In seguito all'uscita di un titolo incentrato su una icona come Lara Croft e alla pubblicazione della recensione dedicata, non possiamo che tornare a parlare di Shadow of the Tomb Raider, ultimissima fatica di Eidos Montreal e Crystal Dynamics.Proprio per l'importanza del gioco abbiamo deciso di dedicargli una nuovissima puntata di dietro le quinte, la nostra videorubrica che ci porta alla scoperta dei retroscena dietro l'articolo che potete ...

The Equalizer 2 Senza Perdono : Recensione del film con Denzel Washington : Arriva nelle sale The Equalizer 2 Senza Perdono diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. Vi forniremo trama, video recensione e commento. recensione del film The Equalizer 2 Robert McCall ha un vuoto dentro, vive la sua vita in maniera abitudinaria, osservando ciò che lo circonda e entrando in scena solo quando serve. Oramai è un vero e proprio vendicatore, agisce a istinto, cercando di rendere il mondo un posto migliore. Sarà quando gli ...

SHAMELESS - Recensione 9x01 : Are you there Shim? It's me - Ian : Sono tornati i Gallagher! Cosa ne pensate del primo episodio della nona stagione?Commentiamolo insieme!Attenzione: Spoiler!I Gallagher sono sempre.....Gallagher!Non solo "attirano i pazzi", come giustamente ha detto Carl al suo superiore della scuola militare, ma riescono ancora a cavarsela anche nelle situazioni più incredibili!Così, Frank, che passa da un letto all'altro fra le mamme dei compagni di scuola di Liam, diventa l'unico ...

Shadow of the Tomb Raider - la Recensione : Lara Croft come non l’avete mai vista : Lara Croft è sempre stata una ragazza testarda, intraprendente, curiosa e determinata. Ha affrontatop maledizioni e scoperto segreti e, ormai matura, è pronta per affrontare il suo ultimo viaggio: l’avventura che la porterà a divenire Tomb Raider. “Shadow of the Tomb Raider” si apre in maniera drammatica, Lara e il suo amico Jonah sono diretti in Perù, sulle tracce di un misterioso pugnale di fattura Maya dotato di oscuri ...

Shadow of the Tomb Raider - Recensione : A volte noi redattori ci troviamo di fronte a titoli la cui valutazione diventa simile al risultato di un'equazione, vuoi perché il livello qualitativo è indiscutibile, vuoi perché innegabili carenze impattano l'esperienza di gioco. La conclusione della moderna trilogia dedicata a Lara Croft esula da questi archetipi e imbocca un cammino decisamente più complicato, un sentiero fatto di luci e ombre, di alti e bassi, di grandi contraddizioni e ...