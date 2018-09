Recensione Destiny 2 I Rinnegati | Bungie risponde alle critiche con i fatti

optimaitalia

: Recensione #Destiny2 #IRinnegati, Bungie risponde alle critiche con i fatti - OptiMagazine : Recensione #Destiny2 #IRinnegati, Bungie risponde alle critiche con i fatti - claudiodjmozart : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MAURONIX_ : I liked a @YouTube video -

(Di venerdì 21 settembre 2018) L'arrivo sul mercato di2 I, la prima grande espansione del titolo, era indubbiamente attesa dalla community. Una community che nel corso degli ultimi mesi è andata progressivamente impoverendosi, complici numerose defezioni causate da un carico di contenuti endgame che non erano in grado di calamitare le attenzioni dei giocatori, caduti successivamente vittima del richiamo di altri titoli dal maggior impatto mediatico e dalla fanbase immancabilmente folta (su tutti i vari Fortnite e Rainbow Six Siege, ndr).era quindi chiamata a un vero e proprio riscatto: era il momento della verità, quello in cui2 avrebbe avuto la possibilità di rinascere dproprie ceneri come un'araba fenice oppure sarebbe stato condannato all'oblio imperituro. Un epilogo assolutamente aperto e che, per fortuna, non scontenta nessuno.Vendetta!La storia narrata in ...