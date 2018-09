Real | Lopetegui | “rosso a Ronaldo? Il Var aiuta”

Real Madrid - ecco i conovocati di Lopetegui per la sfida con la Roma : Madrid , SPAGNA, - Sono 19 i giocatori convocati dall'allenatore del Real Madrid , Julen Lopetegui , per la sfida di stasera contro la Roma al Bernabeu , valida per la prima giornata della fase a ...

Real Madrid - sono diciannove i convocati di Lopetegui per la sfida con la Roma : la lista nel dettaglio : L’allenatore Lopetegui ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions contro la Roma, in programma stasera al Bernabeu sono 19 i giocatori convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, per la gara valida per la fase a giorni della Champions League che stasera vedrà la Roma ospite dei blancos al Bernabeu. L’elenco dei convocati. Portieri: Navas, Casilla e Courtois. Difensori: Carvajal, Sergio Ramos, ...

Real Madrid - Lopetegui : “la Roma si è rafforzata” : La partenza a rilento in campionato e le tante difficoltà mostrate a livello tattico in campo non sembrano aver convinto Julen Lopetegui del fatto che la Roma sia meno forte rispetto all’anno scorso. Per il tecnico del Real Madrid, anzi, i giallorossi hanno una “rosa più completa” e possono inoltre contare sulla conferma in panchina di Di Francesco: “L’allenatore è sempre lo stesso, gli automatismi sono ...

Real Madrid-Roma - Lopetegui : 'Giallorossi più forti dell'anno scorso - noi possiamo vincere ancora'. E su CR7… : A caccia del quarto titolo consecutivo: inizia una nuova avventura del Real Madrid in Champions League. Un'era tutta nuova quella dei Blancos, che dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni della ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Anche senza Ronaldo possiamo vincere la Champions'. Ramos : 'Convinti di poter trionfare' : 'Ronaldo? Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni'. Lo dice il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui, alla ...

Real Madrid - Lopetegui : "Roma più forte dell'anno scorso. CR7? Penso a chi è qui" : Julen Lopetegui domani debutta in Champions sulla panchina della squadra che è campione d'Europa da 843 giorni: 'Orgoglio, responsabilità ed emozione sono le parole giuste per dire come mi sento di ...

Real Madrid - Bale : 'Meglio Lopetegui di Zidane? Non sono sicuro di voler rispondere' : Sapevo sarebbe entrato Sul possibile ritorno in Premier League: Una parte di me vorrebbe sempre tornare in Premier League, ma ora gioco nel più grande club del mondo e voglio vincere ancora tanti ...

Calciomercato - Hector Herrera : Italia più lontana. Incontro con Lopetegui - lo vuole il Real Madrid : Hector Herrera: il futuro potrebbe essere a Madrid. Il capitano del Porto, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il club portoghese, è pronto a cambiare maglia nel prossimo giugno, quando,...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Proveremo a essere più forti senza Ronaldo. Modric vincerà il Pallone d'oro' : Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo , mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento'. Sull'addio di Cristiano Ronaldo: 'Quando ...

Lopetegui : "Real forte anche senza Ronaldo" : Lopetegui, inoltre, è convinto che 'Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro', perché 'è il miglior giocatore del mondo', quindi ha elogiato Bale e Benzema, affermando che 'entrambi hanno avuto una ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Forti anche senza Cristiano Ronaldo' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca, ha risposto secco: 'Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento'.

Lopetegui : Real forte anche senza 'CR7' : Lopetegui, inoltre, è convinto che "Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro", perché "è il miglior giocatore del mondo", quindi ha elogiato Bale e Benzema, affermando che "entrambi hanno avuto una ...

Zidane a Lopetegui : 'Al Real sei costretto a vincere tutto' : ROMA - ' A Madrid sei costretto a vincere tutto' . Questo il messaggio che Zinedine Zidane , attraverso una lunga intervista concessa a uefa.com, ha mandato al suo successore alla guida del Real , ...