Ready Player One | l’ultimo capolavoro di Spielberg è su Infinity

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ready Player One. Questo film è un imperdibile viaggio nel virtuale, all'interno di un universo in cui si cela l'unica chance di salvezza da una realtà infelice e opprimente. Le vicende si svolgono in un distopico mondo del futuro, nell'Ohio del 2045, per la precisione. In questo contesto di devastazione, guerre e povertà, gli esseri umani hanno un'unica valvola di sfogo: una piattaforma virtuale chiamata O.A.S.I.S. Questo universo digitale è stato creato da un programmatore, James Halliday, un genio visionario, divenuto milionario e ormai prossimo alla morte. Poco prima di morire, però, il signor Halliday rivela la presenza di un Easter Egg, un livello segreto all'interno del videogioco, che offre al vincitore della sfida un ricco premio e il controllo