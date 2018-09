Ranking Uefa | le italiane scalano posizioni

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) La prima giornata della campagna europea delleè stata positiva anche in ottica: le vittorie in Champions di Inter e Juve, e quelle in Europa League di Milan e Lazio consentono alle nostre squadre di avvicinarsi all’Inghilterra, la cui seconda posizione adesso è meno salda. La classifica aggiornata dei paesi recita: Spagna 88.569, Inghilterra 66.748, Italia 66.297, Germania 61.070. Per quanto riguarda i singoli club, invece, la Juventus è l’unica tra le prime dieci – quinta posizione -, mentre al tredicesimo e al quindicesimo posto si stanziano Roma e Napoli. Più staccate, Lazio (40esima), Inter (62esima) e Milan (81esimo). SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: leCalcioWeb.