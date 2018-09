Rambo 2 - La vendetta Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone oggi | 21 settembre

Rambo 2 la vendetta film stasera in tv 21 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Rambo 2 la vendetta è il film stasera in tv venerdì 21 settembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è una commedia diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone e Aurore Erguy. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rambo 2 la vendetta film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Rambo: First Blood Part II GENERE: ...