Rai | ok cda a Foa per la seconda volta | 4 sì | un no e un astenuto

Il cda Rai ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente : (Foto: facebook.com/MarcelloFoa/) Il consiglio di amministrazione ha dato il benestare alla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Ai 4 voti favorevoli si sono contrapposti un voto contrario e un astenuto (rispettivamente Rita Borioni e Riccardo Laganà, la prima vicina al Pd e il secondo indipendente). Ora la nomina dovrà essere ratificata dalla commissione parlamentare di Vigilanza, banco di prova che lo scorso 1 agosto Foa non aveva ...

Rai - Cda dà il via libera a Marcello Foa. Ora la nomina passa alla Commissione di Vigilanza : Via libera dal Cda della Rai al Foa bis. Il consiglio d’amministrazione riunitosi a Viale Mazzini ha votato la nomina di Marcello Foa, con 4 voti a favore, un voto contrario e un astenuto. Ora, per diventare effettiva, la nomina del presidente dovrà ottenere il parere favorevole di una maggioranza qualificata (almeno i due terzi) della Commissione di Vigilanza. È la seconda volta che Marcello Foa viene votato per la presidente della maggioranza ...

Dal cda della Rai arriva il secondo via libera alla nomina di Foa a presidente : All'indomani del vertice del centrodestra arriva l'ok del cda della Rai,alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. La nomina deve ora passare al vaglio della commissione di Vigilanza parlamentare, che aveva bocciato il giornalista prima dell'estate. Adesso, però, la situazione è meno tesa: dopo il chiarimento nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il voto di Forza Italia dovrebbe essere ...

Cda Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente : Marcello Foa è stato rieletto presidente della Rai. Anche questa volta via libera a maggioranza da parte del cda di viale Mazzini: quattro sì, un voto contrario e un astenuto. A favore hanno votato i consiglieri Beatrice Coletti, Igor De Biasio, Gianpaolo Rossi e Fabrizio Salini, che è anche amministratore delegato del Gruppo Rai. Contraria Rita Borioni, astenuto Riccardo Laganà. Foa non ha partecipato alla votazione, ...