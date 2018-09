Rai | Oggi il cda per la nomina del nuovo presidente

Non è un paese per giovani/ Su Rai 3 il film di Giovanni Veronesi (oggi - 21 settembre 2018) : Non è un paese per giovani, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 21 settembre 2018. Nel cast: Filippo Scicchitano, Giorganni Anzaldo e Sergio Rubini, alla regia Giovanni Veronesi. (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:23:00 GMT)

IL DOTTOR DOLITTLE/ Su Rai Movie il film con Eddie Murphy (oggi - 21 settembre 2018) : Il DOTTOR DOLITTLE, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, venerdì 21 settembre 2018. Nel cast: Eddie Murphy, Oliver Platt e Ossie Davis, alla regia Betty Thomas. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:09:00 GMT)

Presidenza Rai - oggi il Cda decide su Foa : È convocato per stamani alle 9,30 il consiglio di amministrazione della Rai chiamato a indicare il nuovo presidente di viale Mazzini, dopo il sostanziale via libera della commissione di Vigilanza parlamentare a riproporre il nome di Marcello Foa, bocciato proprio a palazzo San Macuto prima dell'estate. Foa protrebbe essere audito dalla commissione martedì prossimo.Ampio il margine per Foa, gli unici a non votare a suo favore tra gli altri sei ...

Reazione a catena - Rai Movie/ Streaming video del film con Keanu Reeves (oggi - 20 settembre 2018) : Reazione a catena, il film thriller in onda su Rai Movie oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Rachel Weisz, alla regia Andrew Davis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:29:00 GMT)

TRUTH - IL PREZZO DELLA VERITÀ - Rai 3/ Streaming video del film con Cate Blanchett (oggi - 20 settembre 2018) : TRUTH - Il PREZZO DELLA VERITÀ, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Robert Redford e Dennis Quaid, alla regia James Vanderbilt. La trama.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Rai - Foa torna in gioco per la Presidenza. Oggi vertice del centro-destra : E' previsto alle 13 di Oggi a Palazzo Grazioli il vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un incontro anche in vista delle prossime elezioni regionali ed europee, mentre pare ...

Diretta online e in tv Inter-Tottenham di oggi : non è visibile sui canali Rai ma su Sky : Nuova avventura per l'Inter di Spalletti che sei anni dopo ritorna in Champions League e oggi 18 settembre affrontera' gli inglesi del Tottenham. Una partita molto attesa dagli appassionati italiani e, soprattutto, dai tifosi nerazzurri. Quest'ultimi non hanno nascosto la delusione per il ko interno con il Parma e per il rendimento dell'undici di Spalletti in questa fase iniziale del campionato. Il match di Champions dell'Inter sara' trasmesso ...

Rai - Liuzzi (M5s) : “Nessuna offerta a Berlusconi. Imbarazzo per appoggio di FI? No - per eleggere Foa è necessario” : “Non c’è stato nessun compromesso. Da parte nostra nessun accordo con Forza Italia. Noi andiamo avanti con Foa”. A dirlo è la deputata del M5s, Mirella Liuzzi, dopo in Commissione di Vigilanza ha dato l’ok al Cda Rai per esprimere un nome per la presidenza della televisione pubblica (con l’astensione di Forza Italia). “Se Forza Italia voterà per Marcello Foa non ci sarà nessun Imbarazzo. Sono necessari i due ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 19 settembre : curve mozzafiato e la questione Rai i temi di oggi? : Quali sono i temi della puntata di oggi di Pomeriggio 5? La conduttrice potrebbe rispondere ancora alle dichiarazioni della Rai mentre dietro le quinte si ripresentano le curvy(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Beyoncé - la sua faccia mentre canta “Resentment” a Houston è la cosa più LOL che vedRai oggi : Chissà cosa avrà visto?! The post Beyoncé, la sua faccia mentre canta “Resentment” a Houston è la cosa più LOL che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Champions League - partite oggi in diretta tv : Real Madrid-Roma su Rai1 e Sky - Valencia-Juventus solo su Sky : Continua oggi, mercoledì 19 settembre 2018, la nuova Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà per ogni turno una partita in chiaro. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...