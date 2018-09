Rai | Marcello Foa presidente | ora partita su direttori Ultime notizie | sfida M5s-Lega

Rai : Cda vota a maggioranza<br> Marcello Foa presidente : 12.15 - Il consiglio d'amministrazione della Rai ha detto sì a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv di Stato. A favore di Foa hanno votato 4 consiglieri del Cda; c'è stato un voto contrario, molto probabilmente della dem Rita Borioni, e un astenuto, si crede Riccardo Laganà, il rappresentante dei dipendenti Rai. Ora la nomina di Foa a presidente Rai deve passare per la ratifica nella Commissione di Vigilanza ...

Marcello Foa Presidente Rai : ok del CdA. Ora serve il via libera della Vigilanza : Marcello Foa Marcello Foa riparte dal via. Sì, dal via libera del CdA Rai alla sua nomina a Presidente di Viale Mazzini. L’assemblea, riunitasi stamane, ha nuovamente eletto il giornalista con quattro voti a favore: quelli dell’Ad Fabrizio Salini e dei consiglieri Beatrice Coletti (M5S), Igor De Biasio (Lega), Gianpaolo Rossi (Fdi). Rita Borioni (quota Pd) ha votato contro, mentre Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai, ...

Il cda Rai ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente : (Foto: facebook.com/MarcelloFoa/) Il consiglio di amministrazione ha dato il benestare alla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Ai 4 voti favorevoli si sono contrapposti un voto contrario e un astenuto (rispettivamente Rita Borioni e Riccardo Laganà, la prima vicina al Pd e il secondo indipendente). Ora la nomina dovrà essere ratificata dalla commissione parlamentare di Vigilanza, banco di prova che lo scorso 1 agosto Foa non aveva ...

Gelmini : "Forza Italia apre su Marcello Foa presidente Rai" : Forza Italia apre su Marcello Foa presidente della Rai: "Sulla nomina del presidente della Rai c'è stato un errore di metodo. Siccome a noi nessuno avevo chiesto di appoggiare Marcello Foa, non lo abbiamo appoggiato" ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera. "Adesso questo errore è stato sanato e da parte nostra c'è un'apertura, ma il tema principale del prossimo incontro tra FI, Lega e FdI non è solo Foa, ma i contenuti ...

MARCELLO FOA CANDIDATO PRESIDENTE Rai (DI NUOVO)/Ultime notizie - FI astenuta in Commissione Vigilanza : ira Pd : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare MARCELLO Foa come CANDIDATO PRESIDENTE. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Rai - Vigilanza ripropone Marcello Foa presidente : Forza Italia si astiene : La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha approvato la risoluzione che sollecita il cda Rai a nominare il presidente Rai individuandolo tra tutti i consiglieri, escluso l'ad,. In questo modo si ...

Marcello Foa in Rai - crisi di nervi del Pd : 'Pronti a tutto per non farlo nominare presidente' : Il Pd in piena crisi di nervi minaccia battaglia, ancora, contro Marcello Foa . Lo fanno, in una nota, il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci , e quello in commissione di Vigilanza, Davide Faraone . ...