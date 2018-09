Rai - ok cda a Foa per la seconda volta : 4 sì - un no e un astenuto : Via libera dal consiglio di amministrazione della Rai al Foa bis. Il cda ha dato l'ok a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica con 4 voti a favore, uno...

Rai - il Cda vota ancora Foa presidente Un po’ italiano - un po’ svizzero : chi è : Per la seconda volta il consiglio di amministrazione ha indicato il giornalista. Ora la nomina torna alla commissione parlamentare di Vigilanza il cui parere è vincolante

Rai - rieletto per la seconda volta Marcello Foa presidente : Marcello Foa è stato rieletto presidente della Rai . Anche questa volta via libera a maggioranza da parte del Cda di viale Mazzini: quattro sì, un voto contrario e un astenuto. A favore hanno votato i ...

Il cda Rai ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente : (Foto: facebook.com/MarcelloFoa/) Il consiglio di amministrazione ha dato il benestare alla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Ai 4 voti favorevoli si sono contrapposti un voto contrario e un astenuto (rispettivamente Rita Borioni e Riccardo Laganà, la prima vicina al Pd e il secondo indipendente). Ora la nomina dovrà essere ratificata dalla commissione parlamentare di Vigilanza, banco di prova che lo scorso 1 agosto Foa non aveva ...

Rai - Cda dà il via libera a Marcello Foa. Ora la nomina passa alla Commissione di Vigilanza : Via libera dal Cda della Rai al Foa bis. Il consiglio d’amministrazione riunitosi a Viale Mazzini ha votato la nomina di Marcello Foa, con 4 voti a favore, un voto contrario e un astenuto. Ora, per diventare effettiva, la nomina del presidente dovrà ottenere il parere favorevole di una maggioranza qualificata (almeno i due terzi) della Commissione di Vigilanza. È la seconda volta che Marcello Foa viene votato per la presidente della maggioranza ...

Rai - Foa presidente : ok del cda con 4 sì un no e un astenuto : Via libera dal Cda della Rai al Foa bis. Il consiglio di amministrazione della Rai, a quanto si apprende, ha dato l'ok a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv...

Foa bis - via libera del Cda Rai : Via libera dal Cda della Rai al Foa bis. Il consiglio d'amministrazione riunitosi a Viale Mazzini ha votato la nomina di Marcello Foa , con 4 voti a favore, un voto contrario e un astenuto. Ora, per ...

Cda Rai : ok a a nomina di Foa : A maggioranza il consiglio di amministrazione elegge di nuovo Marcello Foa a numero uno della televisione di Stato -

Il consiglio d’amministrazione ha eletto Marcello Foa nuovo presidente della Rai : ora la nomina dovrà essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare : Il consiglio di amministrazione della RAI ha eletto il giornalista Marcello Foa nuovo presidente. La nomina dovrà ora essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare con un voto di almeno due terzi dei suoi componenti. Lo scorso agosto Foa era The post Il consiglio d’amministrazione ha eletto Marcello Foa nuovo presidente della RAI: ora la nomina dovrà essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare appeared ...

Rai - CdA vota sì a Foa presidente : 12.14 Il CdA Rai ha dato l'ok a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. Quattro i voti favorevoli, uno contrario e un'astensione.

Dal cda della Rai arriva il secondo via libera alla nomina di Foa a presidente : All'indomani del vertice del centrodestra arriva l'ok del cda della Rai,alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. La nomina deve ora passare al vaglio della commissione di Vigilanza parlamentare, che aveva bocciato il giornalista prima dell'estate. Adesso, però, la situazione è meno tesa: dopo il chiarimento nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il voto di Forza Italia dovrebbe essere ...

Rai - Foa presidente : ok del cda a maggioranza : Via libera dal Cda della Rai al Foa bis. Il consiglio di amministrazione della Rai, a quanto si apprende, ha dato l'ok a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv...

Cda Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente : Marcello Foa è stato rieletto presidente della Rai. Anche questa volta via libera a maggioranza da parte del cda di viale Mazzini: quattro sì, un voto contrario e un astenuto. A favore hanno votato i consiglieri Beatrice Coletti, Igor De Biasio, Gianpaolo Rossi e Fabrizio Salini, che è anche amministratore delegato del Gruppo Rai. Contraria Rita Borioni, astenuto Riccardo Laganà. Foa non ha partecipato alla votazione, ...

Rai - dal Cda via libera per Foa : Il Cda della Rai ha dato l'ok al Foa "bis". Dopo il semaforo verde di qualche giorno fa in Vigilanza, adesso arriva un altro punto a favore di Foa con il voto del Consiglio di Amministrazione. Il Cda di Viale Mazzini ha di fatto votato la nomina di Marcello Foa con 4 voti a favore, uno contrato e un astenuto.Nel corso della prossima settimana si dovrebbe chiudere definitivamente la partita con l'ormai probabile elezione di Foa. Nella giornata di ...