Quattro milioni di elettriche nel mondo | l' Enel rilancia il settore

Asti : Quattro arresti per la frode dei carburanti da 26 milioni di euro : Sequestri di conti correnti e quote societarie quattro Astigiani agli arresti domiciliari per un giro di fatture false create ad arte per evadere l'Iva e la Finanza che, in queste ore, sta concludendo ...

Conti pubblici - così il nervosismo dei mercati su Roma è costato 120 milioni di euro in Quattro giorni : I tassi salgono, i soldi nelle casse pubbliche scendono. Purtroppo la dinamica è semplice, ad ogni asta di titoli di Stato con rendimenti in salita cresce il conto che il Tesoro è tenuto a pagare ai suoi creditori. Prendiamo i casi più recenti. Martedì scorso sono stati collocati CTZ con scadenza 2020 per 1,7 miliardi di euro, con un tasso salito all’1,27% dallo 0,64% di luglio o dal meno 0,2% di aprile. L’Italia dovrà quindi pagare interessi su ...

Sony : sono oltre 7 milioni le PS4 vendute in Giappone da oltre Quattro anni a questa parte : Da oltre quattro anni a questa parte PS4 ha venduto, nel suo paese, oltre 7 milioni di unità.Il dati, riporta Dualshockers, sono stati condivisi da Media Create e possiamo dunque apprendere come PS4 abbia superato un ulteriore traguardo in termini di vendite in patria.per la precisione PS4 ha venduto 7.023.521 console fino a domenica 19 agosto, ovvero esattamente a quattro anni e mezzo dal lancio della console, il quale è avvenuto proprio il 22 ...

India - Quattro milioni di persone senza cittadinanza : rischio espulsione di massa. “Discriminazione - un terzo è musulmano” : quattro milioni di persone, nello stato nord-orientale di Assam in India, hanno scoperto di essere “invisibili“. Dopo la pubblicazione dell’aggiornamento del National Register of Citizen – il registro dei cittadini – milioni di famiglie hanno scoperto di esserne escluse, perdendo di fatto la cittadinanza e i diritti a questa legata: rischiano ora l’espulsione. Stando alla legge Indiana solo coloro che possono ...