Puskas Award | è la rovesciata di Ronaldo contro la Juve il gol più bello dell' anno per i

Puskas Award - è di Ronaldo il gol più bello dell’anno. La rovesciata in Juventus-Real Madrid a 1.80 su Sisal Matchpoint : Sono entrambi in rovesciata i gol che si contendono il Puskas Award 2018, il titolo per il gol più bello dell’anno. Una è quella che tutti ricordano di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall’Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il ...