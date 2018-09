Puskas Award | è di Ronaldo il gol più bello dell’anno La rovesciata in Juventus-Real

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Sono entrambi ini gol che si contendono il2018, il titolo per il gol più. Una è quella che tutti ricordano di Cristianocon ilMadrid, nel quarto di finale di Champions League contro la: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall’Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il favorito ad aggiudicarsi il, a quota 1.80.sfiderà, tra gli altri, anche Gareth Bale, ex compagno d’attacco al, che sempre in Champions League, nella finale con il Liverpool,izzò pure lui un bellissimo gol in. Il gallese è di poco indietro nel pronostico, a 2.50. I giochi si chiudono qui, almeno per i bookmaker, visto il gap dagli altri concorrenti. Tra questi anche Messi, candidato per la rete messa a ...