Pronta una tessera Mdp per Roberto Fico

Con una dieta più sana si potrebbe dimezzare la nostra imPronta idrica sul Pianeta : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Rai - Foa : 'Nessuna norma vieta riproporre candidatura'. Forza Italia Pronta all'ok : Marcello Foa potrebbe essere votato di nuovo alla presidenza della Rai, nonostante la bocciatura in commisisone di Vigilanza di alcune settimane fa. L'organismo parlamentare è convocato la prossima ...

La Cina adesso è Pronta : 'Andiamo sulla Luna' : 'Ciò che non riescono a sviluppare da soli - ed è ancora molto - lo comprano in giro per il mondo', dice uno scienziato europeo che ha collaborato al programma spaziale cinese. In un settore in cui ...

La Cina ora è Pronta : “Andiamo sulla Luna” : Non è un mistero che sviluppo economico e crescente peso geopolitico stiano trasformando la Cina in una delle potenze più ambiziose nell’esplorazione del cosmo: secondo gli analisti, la Repubblica popolare potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano nella prossima corsa allo spazio. «Il nostro obiettivo - diceva Wu Yanhua, vicedirettore della Chin...

La Cina ora è Pronta : "Andiamo sulla Luna" : 'Ciò che non riescono a sviluppare da soli - ed è ancora molto - lo comprano in giro per il mondo', dice uno scienziato europeo che ha collaborato al programma spaziale cinese. In un settore in cui ...

Spalletti : 'Inter - sei Pronta per il tour de force. Farò una sorpresa a Totti' : INVIATO AD APPIANO - Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match di domani contro il Parma e ha messo in guardia i suoi. Spalletti, come sta la squadra? Come stanno coloro che sono tornati ...

ARAS. Pronta l'istanza al Tribunale per la nomina del Commissario : Qualche ora dopo la conferenza stampa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato la Regione Sardegna della disponibilità della Ragioneria generale dello stato e del MEF, dopo aver ...

Inter - Pronta una nuova offerta per Modric (RUMORS) : Il tormentone di mercato dell'ultima estate è stato rappresentato dal possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato ha fatto molte pressioni per lasciare il Real Madrid e accasarsi in nerazzurro, andando a sbattere contro il muro eretto dal presidente dei Blancos, Florentino Perez. A gennaio, però, la trattativa sembra pronta a tornare in auge visto che la volontà dell'ex Dinamo Zagabria e Tottenham di lasciare ...

Iliad ha 2 milioni di clienti. "Pronta una nuova offerta" : ROMA - L'operatore low cost Iliad ha raggiunto i 2 milioni clienti in Italia. E punta adesso a ottenere un altro mezzo milioni di attivazioni e di clienti, grazie ad una nuova offerta mirata. L'...

Nuova fiamma da infarto per Flavio Briatore : è una 21enne “Pronta a tutto” [FOTO e VIDEO] : Ha una Nuova fidanzata Flavio Briatore, è bellissima ed è 44 anni più giovane. Il famoso manager, dopo essersi lasciato con Elisabetta Gregoraci, avrebbe iniziato una Nuova relazione con la modella Taylor Mega. Ad annunciare il nuovo amore tra Briatore e la modella italiana è stato il settimanale Chi. Taylor Mega ha oltre 800mila follower.

Crollo Ponte Morandi - Pronta una prima lista di indagati : Nell'imminente iscrizione dell'elenco nomi legati ad Autostrade per l'Italia e e alla sua controllata Spea, al ministero delle Infrastrutture e al Provveditorato

Manutenzione borgate a Isernia - minacce all'assessore Chiacchiari : Pronta per lui "una forca appuntita" : L'esponente dell'amministrazione pentra avrebbe ricevuto 'avvertimenti', tramite facebook, da una cittadina adirata per i mancati interventi su una strada periferica che però risulta essere privata. ...

Crollo Genova - Zampini : Ansaldo Energia Pronta a dare una mano : Genova, 23 ago., askanews, - 'Noi siamo disponibili a partecipare alla ricostruzione, siamo in attesa che ci sia anche una definizione della legge speciale, siamo disponibili a dare una mano. Cdp mi ...

Windows Mixed Reality : Samsung Pronta a lanciare una nuova versione del suo visore [Rumor] : Un recente documento interno della FCC (Federal Communications Commission), l’agenzia governativa statunitense esperta nel campo delle telecomunicazioni, suggerisce la commercializzazione di un nuovo headset da parte di Samsung. La multinazionale asiatica ha lanciato in alcuni Paesi il suo primo visore di realtà virtuale compatibile con la piattaforma Windows Mixed Reality durante gli ultimi mesi dello scorso anno al costo iniziale di 500 ...