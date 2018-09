Primavera 1 | Atalanta Palermo 3 0 LIVE | neroazzurri in controllo della gara

Diretta / Atalanta Palermo Primavera (risultato live 3-0) streaming video e tv : i nerazzurri dominano! : Diretta Atalanta Palermo Primavera , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata del campionato 1(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:11:00 GMT)

Atalanta Palermo Primavera / Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Atalanta Palermo Primavera , info Streaming video e tv: probabili formazioni , orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata del campionato 1(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 05:30:00 GMT)

Genoa Atalanta Primavera / Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live : diretta Genoa Atalanta Primavera Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la 1^ giornata del campionato Primavera (oggi 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 02:00:00 GMT)

Dall'Atalanta al Toro Isacco giovane talento della Primavera : Da giovanissimo calciatore dell'Atalanta a promessa del Torino calcio. Cambio di maglia per il diciottenne di Eupilio Simone Isacco che da qualche settimana veste la casacca granata. Il prossimo ...

Atalanta - show contro la Primavera : BERGAMO - Test nel Centro sportivo Bortolotti per l' Atalanta contro la Primavera : la partitella d'allenamento durata un'ora scarsa , 36' nel primo tempo, è finita 6-1. Gasperini ha lasciato a riposo ...

Amichevole : vittoria 6-1 dell’Atalanta contro la squadra Primavera : Test nel Centro sportivo Bortolotti per l’Atalanta contro la Primavera: la partitella d’allenamento durata un’ora scarsa (36′ nel primo tempo) è finita 6-1. Gasperini ha lasciato a riposo chi ha giocato giovedì in Europa League, a Sarajevo. A segno Pasalic, Kulusevski, Cambiaghi, Tumminello (doppietta) e Cornelius nel primo tempo, ancora Tumminello nella ripresa. Fra i titolari sempre fermo Ilicic per ...