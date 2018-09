Prima mano bionica dotata di tatto che imita i neuroni impiantata a un' italiana

La Prima mano bionica che imita il tatto impiantata ad una donna siciliana : impiantata in una donna siciliana la prima mano bionica che riesce a dare una sensazione del tatto molto simile a quella naturale. Descritta sulla rivista Neuron, la nuova mano bionica riesce a imitare la 'voce' dei neuroni, riproducendo il coro di segnali che dai polpastrelli arriva al cervello. "È una dimostrazione di come sia possibile replicare la risposta dei recettori naturali del tatto con buon livello di fedeltà", ha detto ...

Lazio-Apollon 2-1 - Luis Alberto e Immobile firmano la Prima in Europa : ROMA - La cinica Lazio vince di nuovo, per la terza volta consecutiva, con il minimo scarto - stavolta 2-1 - e ottiene i primi tre preziosissimi punti, contro i ciprioti dell'Apollon, nel proprio ...

Temptation Island Vip - Ventura e Bettarini Prima si chiamano amore poi si gelano : La prima puntata di Temptation Island Vip parte con il botto. Ormai è chiaro che queste sei coppie faranno appassionare i telespettatori.E se sul web Valeria Marini è già diventata un idolo, nel villaggio sardo Simona Ventura e Stefano Bettarini si lanciano frecciatine a volontà. Non appena la conduttrice ha accolto sulla spiaggia i fidanzati, Bettarini le è corso incontro urlandole un bel "ciao amore". Di tutta risposta lei ha lasciato andare ...

Il libro della giungla - il live action con Mowgli umano in Prima tv su Canale 5 : Lunedì 17 settembre, in prima serata, Canale 5 trasmette in prima TV free il live-action campione di incassi Il libro della giungla. Basato sui racconti del Premio Nobel Rudyard Kipling, Il libro della giungla si ispira al classico d’animazione Disney, di cui il regista Jon Favreau ha deciso di mantenere gli elementi più scanzonati che hanno reso il cartone animato un cult. La caratterizzazione dei personaggi, infatti, rispecchia quella che ...

Manovra - Salvini : "Prima la crescita e poi i vincoli" : Matteo Salvini conferma che la settimana prossima il governo metterà a punto la Manovra. "Non ci sarà tutto e subito, rispetteremo gli impegni ma prima viene la crescita poi i vincoli", precisa il ...

Reddito di cittadinanza - Castelli : "Prima le pensioni minime"/ Ultime notizie M5s : "è la base della manovra" : Reddito di cittadinanza, Castelli: "Prima le pensioni minime". Ultime notizie M5s, il viceministro dell'Economia poi sottolinea: "è la base della manovra"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:42:00 GMT)

The Romanoffs : episodi e sinossi della Prima stagione : The Romanoffs episodi & sinossi – La serie Tv del creatore di Mad Men verrà rilasciata su Amazon Prime Video il prossimo 12 ottobre 2018. Al debutto si potrà visionare il contenuto delle prime due puntate di The Romanoffs, per poi gustare un appuntamento a settimana. Le sinossi sono già state rilasciate: scopri le anticipazioni! The Romanoffs episodi e trame “The Violet Hour” – Seguiremo le vicende di Greg (Aaron ...

Veterinario rivela che cosa fanno gli animali Prima di essere soppressi : “Cercano disperati chi amano” : Quando si decide di condividere la propria vita con un animale, si vivono emozioni bellissime, ma bisogna anche mettere in conto il momento più difficile: quando il proprio amico a quattrozampe ci lascia e sale sul “ponte dell’arcobaleno”. Un dolore che diventa ancora più profondo se siamo noi a dover decidere di porre fine alle su sofferenze port...

Non dirlo al mio capo 2 - Lino Guanciale a TvBlog : "Enrico Vinci sarà più umano rispetto alla Prima stagione. Mediaset? Ora una pausa - poi vedremo..." (Video) : Lino Guanciale tornerà ad interpretare il ruolo di Enrico Vinci nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Enrico Vinci sarà diviso tra Lisa Marcelli, interpetrata da Vanessa Incontrada, che è riuscita a farlo capitolare, e la moglie Nina, interpretata da Sara Zanier, che tornerà a Napoli con l'obiettivo di ...

SCUOLA/ La Prima mossa dell'educazione è uno sguardo umano : Educatore è chi, con uno sguardo umano, una semplice vicinanza, sta vicino a chi manifesta un bisogno e domanda di essere accolto, spesso senza neppure saperlo. WALTER IZZO(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Come mai il sistema produce ignoranza anziché istruzione?, di R. PrandoSCUOLA/ Oltre lo smartphone: istruzioni per superare le colonne d'Ercole, di G. Cuccato

Manovra - nel 2020 sarà ridotta al 26% la seconda aliquota L'antePrima sul Messaggero Digital : La Flat tax a tre aliquote entro la fine della legislatura. Passando attraverso un piano intermedio di riduzione progressiva dell'Irpef che, nel biennio 2019-2020, interessa i due scaglioni di reddito ...