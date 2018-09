Presentazione del «Grande Fratello Vip» | tra imprevedibilità e l’incognita Lory Del Santo

L’Italia ingrana la marcia… elettrica : il 25 settembre la Presentazione dell’eMobility Report 2018 : “L’Italia ingrana la marcia… elettrica” è l’emblematico titolo del convegno in cui verrà presentato (martedì 25 settembre alle 15 al MiCo) l’eMobility Report 2018 a cura dell’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Quest’anno la presentazione avverrà all’interno di “That’s Mobility”, il primo evento dedicato alla mobilità elettrica che vuole promuovere lo sviluppo della filiera industriale e ...

Sabato 22 settembre la Presentazione ufficiale della Fortitudo Agrigento : La Fortitudo Moncada Agrigento si presenterà ufficialmente al suo pubblico Sabato 22 settembre, alle 19 e 30, presso il PalaMoncada di Porto Empedocle. Il nostro posto nel mondo, casa nostra, il nostro "palazzo" è pronto ad accogliere il primo grande evento della nuova stagione. Sul palco sfileranno i nuovi e vecchi protagonisti della Fortitudo Moncada Agrigento ...

Clima - l’8 ottobre la Presentazione del nuovo rapporto dell’IPCC “1 - 5°C : la strada per contenere il riscaldamento del Pianeta” : È uno dei lavori più attesi sul futuro dei cambiamenti Climatici e del pianeta. Alla Conferenza di Parigi del 2015, la comunità internazionale chiese all’IPPC un’analisi sulle reali possibilità di contenere l’innalzamento della temperatura globale entro 1.5 gradi centigradi. Le soluzioni possibili, i benefici potenziali per società, economie ed ambiente, le misure di policy per ridurre e cambiare i consumi di energia, le risorse necessarie, le ...

Striscia La Notizia torna in tv : la Presentazione della nuova stagione [GALLERY] : Striscia La Notizia ritorna sui piccoli schermi, la presentazione della nuova stagione con il cast al completo Le due Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Michelle Hunziker, il Gabibbo ed Ezio Greggio: questo è il cast di ‘Striscia La Notizia‘ che ha presieduto alla presentazione della stagione 2018-2019 del tg satirico di Antonio Ricci. Il programma, al via il 24 settembre, vedrà avvicendarsi nelle vesti di presentatori ...

Genova : al 58° Salone Nautico la Presentazione dei risultati della campagna “Operazione Delphis 2018” : Saranno presentati al 58° Salone Nautico di Genova i risultati della campagna di sensibilizzazione e di avvistamenti Operazione Delphis 2018, il tradizionale appuntamento di citizen science per i diportisti di tutto il Mediterraneo. Grazie all’aiuto di marinai e diportisti che partecipano attivamente all’azione ecologica, l’operazione Delphis realizza ogni anno una foto panoramica istantanea della presenza di cetacei e dello ...

Pisa. Presentazione del Festival internazionale della robotica : Venerdì 21 settembre alle ore 11.30 nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa (ingresso da piazza XX Settembre, 1)

Tour Championship - Molinari a caccia della Fedex Cup : Presentazione e guida tv : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del BMW Championship: Giovedì 20 settembre - prima giornata - dalle 19.30 alle 24 Venerdì 21 settembre - seconda giornata - dalle ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro in vendita prima della sua Presentazione : Non avete letto male. A scanso di equivoci, Xiaomi Redmi Note 6 Pro è gia in vendita sul sito di e-commerce Aliexpress. La fuga di notizie relative al terminale nei giorni/settimane passate aveva fatto intendere in una commercializzazione a breve, ma il terminale è ora preordinabile attraverso il venditore ufficiale Xiaomi presso il sito di vendita cinese. Non sappiamo quando la società cinese abbia intenzione di togliere tutti i veli (se ce ne ...

Al Politeama la seconda Presentazione della stagione teatrale e concertistica : Gli spettacoli verranno poi presentati al Teatro Boccaccio di Certaldo venerdì 28 settembre alle 17.30. La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e ...

FERRARI/ Sprint a Piazza Affari in attesa del Capital Markets Day con la Presentazione dell’Icona : A Piazza Affari FERRARI brilla in attesa del Capital Markets Day, dove sarà anche presentata la nuova Icona. attesa per le parole di Camilleri sul Suv FERRARI(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:28:00 GMT)

Giro d’Italia 2019 : il 24 settembre a Bologna la Presentazione della Grande Partenza : Negli ultimi giorni ci sono state numerose indiscrezioni sul percorso del Giro d’Italia 2019, ma fra esattamente una settimana avremo anche le prime ufficialità. Infatti lunedì 24 settembre a Bologna ci sarà la presentazione della Grande Partenza della 102ma edizione della Corsa Rosa. Questo comunicato va quindi a confermare l’ipotesi di una Partenza da Bologna con l’Emilia-Romagna che sarà la regione di riferimento per le prime tappe. Molto ...

Stamane a Bari la Presentazione della XXII edizione del Festival internazionale di Andria "Castel dei Mondi" : Attesa per la nuova kermesse di spettacoli, installazioni, performance, incontri e concerti che avrà alcune delle location di Andria, quali scenari in cui si svolgeranno gli eventi artistici in ...

Totti - 300 invitati alla Presentazione dell'autobiografia. Non c'è Spalletti : Il tecnico nerazzurro: "Mi dispiace non esserci ma le scelte degli invitati le deve fare lui. Degli invitati".

Miss Italia 2018 – La Presentazione della 79ª edizione : Diletta Leotta svetta per bellezza ed eleganza [GALLERY] : Alla presentazione alla stampa della 79ª edizione di Miss Italia 2018 presenti anche i presentatori Diletta Leotta e Francesco Facchinetti Prestata alla stampa la 79ª edizione di Miss Italia 2018. All’evento hanno presenziato anche Francesco Facchinetti e Diletta Leotta presentatori dell’evento, Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso di bellezza, Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017 e Giulia Auer Miss eleganza ...