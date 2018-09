Premi Leonardo : a concorso borse di studio in denaro e stage retribuiti : Come ogni anno, anche per l'edizione 2018, il Comitato Leonardo si è attivato per Premiare le tesi di laurea di giovani che abbiano incentrato il loro lavoro sull'esaltazione del Made in Italy in svariati settori: sport, moda, gioielleria, innovazione tecnologica, meccanica, nautica e farmaceutica. I bandi sono dodici e prevedono come Premi per i vincitori borse di studio o tirocini retribuiti: gli interessati potranno concorrere per uno o più ...