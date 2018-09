”Pratica magia nera e uccide gatti” Musica sotto choc | l’accusa alla cantante è da

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 settembre 2018) “Ho lavorato con lei come batterista per la sua band per 7 anni. Laha dato il via ad una serie di molestie nei miei confronti. Pratica stregoneria estrema, ad alti livelli,, fa spesso incantesimi oscuri ed è colpevole anche di molestie sessuali. Ha anche ucciso il mio gatto. Controlla le mie conversazioni telefoniche e in passato ha controllato le mie finanze.” A parlare è lo storico batterista di una delle star più amate al mondo. Una rivelazione, che ha lasciato senza parole fan e addetti ai lavori. La star in questione è Beyoncé. Proprio lei è stata accusata di essere una strega, di praticaree dire gatti. L’ex batterista della, Kimberly Thompson, ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Beyoncé e l’ha accusata di molestie sessuali e stregoneria. La donna sostiene che la popstar abbia ucciso il suo gatto e che ...