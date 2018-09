Ppe e Tajani all' attacco di Bannon | Grave l' incontro con Salvini Stia zitto

huffingtonpost

(Di venerdì 21 settembre 2018) "Steve&e; un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'&e; dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo: &e; una notizia gravissima". Lo afferma il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez Isturiz, intervenendo al convegno organizzato da Antonio. "Trovo inaccettabile che questo ideologo in disgrazia - aggiunge Isturiz - pensi a distruggere il progetto europeo: noi siamo i fondatori dell'Europa unita e non accetteremo mai questo sovranismo d'accatto"."Io sono un 'sovranista europeo'. Quando arriva un signore come Stevea dirci cosa dobbiamo fare per distruggere l'Europa, allora dico:'Caro signortornatene a casa, se vuoi fare il turista, fai il turista, meglio che stai". Cos&i; il Presidente del Parlamento europeo, Antonio, attacca duramente l'ex consulente di Donald ...