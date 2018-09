Porti italiani chiusi alla Aquarius2

Migranti - Diciotti e Porti chiusi : per il 54% degli italiani ha ragione Salvini : Migranti e caso Diciotti, i sondaggi sorridono a Salvini la cui intransigenza sul tema degli sbarchi estivi sulle coste italiane viene condivisa da una larga parte degli italiani. Meno del 40% degli elettori, secondo quanto rilevato dal più recente sondaggio a tema curato da Demos per La Repubblica, giudicherebbe negativamente la linea dura del ministro dell'Interno in carica [VIDEO] sulla gestione delle politiche dell'accoglienza di richiedenti ...

Migranti - la linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su due dice sì ai Porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...

Diciotti e chiusura dei Porti - ecco quanti italiani stanno con Salvini : Seconda forza politica il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto , -0,4, : 27,9 per cento. Perde lo 0,4 anche il Partito Democratico che si attesta al 17,3 per cento. Risale Forza Italia al 7,...

Arrampicata sPortiva - Mondiali 2018 : Alipourshenazandifar e Rudzinska vincono l’oro nello speed - italiani out agli ottavi : A Innsbruck (Austria) sono state assegnate le medaglie nello speed ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva. I due tabelloni a eliminazione diretta hanno premiato Alipourshenazandifar al maschile e Rudzinska al femminile. MASCHILE: Dopo il terzo posto di quattro anni fa e l’argento di Parigi 2016, Reza Alipourshenazandifar riesce finalmente a laurearsi Campione del Mondo. Il 24enne iraniano, primatista mondiale della specialità (è il ...

Salvini - anche giocando con i bimbi difendo i Porti italiani : anche giocando ai gonfiabili con i bimbi...difendo i porti italiani! ". E' con questo tweet che il ministro dell'Interno augura buona domenica a tutti i suoi follower. Dopo le burrasche di ieri anche ...

I 10 Portieri italiani più forti di sempre : A Usa '94 è lui che sostituisce lo squalificato Pagliuca contro Norvegia, Messico e Nigeria, laureandosi a tutti gli effetti vicecampione del Mondo. 10 - Giovanni Galli , 1977-1996, Getty Images ...

Immigrati in altri Porti non italiani? L'Ue non ci sente : altri non vogliono parlare di modifiche arroccandosi sul fatto che il mandato dell'operazione resterà valido fino a fine dicembre e se l'Italia ne uscisse sarebbe un vulnus alla politica comune di ...

Malta : Diciotti vada in Porti italiani : 13.11 Per i migranti a bordo della Diciotti "l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto italiano. Se l'Italia vuole ancora trattare questo caso come un #salvataggio,Lampedusa rimane il luogo più vicino di sicurezza secondo le convenzioni applicabili". Così il ministro degli Interni maltese Michael Farrugia in un tweet indirizzato a Salvini e Toninelli.La Guardia Costiera Italiana "ha intercettato i #Migranti all'interno ...

Giornata record per il Calciomercato su SPortitalia seguita da 2 - 1 milioni di italiani : Il Calciomercato continua a trainare gli ascolti di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), emittente che nell’ultima Giornata della sessione estiva 2018 ha dedicato alle trattative della Serie A e delle serie minori una maratona di oltre 18 ore in diretta. La Giornata è stata seguita da 2,1 milioni di italiani con uno share costantemente superiore all’1% tra le 8 e le 20, ...

Valentino Rossi - Balotelli e... : ecco i 10 sPortivi italiani più seguiti sui social : Mario non è nuovo a questa copertura mediatica, non bisogna dimenticare che nel 2013 era stato inserito dal "Time" nella lista dei 100 personaggi più influenti al mondo. Medaglia di bronzo per ...

Goletta Verde : "Mancano i depuratori : inquinata la metà delle foci e dei Porti italiani" : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia.Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici in aree a rischio, come foci e porti, nelle 15 regioni costiere italiane è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece "fortemente inquinato" (39%) e "inquinato" (9%) e la causa di questi risultati ...

Salvini e Toninelli sbarrano - di nuovo - i Porti italiani all'Aquarius : Roma, 13 ago., askanews, - Salvini e Toninelli sbarrano di nuovo i porti italiani alla nave Aquarius con 141 migranti a bordo. Su Facebook, il viceministro e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ...

I 10 sPortivi italiani più seguiti sui social : in testa Valentino Rossi e Balotelli : Chi sono i 10 sportivi italiani più seguiti sui social? In testa c'è Valentino Rossi, che supera anche calciatori come Balotelli e Buffon. L'articolo I 10 sportivi italiani più seguiti sui social: in testa Valentino Rossi e Balotelli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SALVINI VS AQUARIUS : ATTO SECONDO/ Ultime notizie : "Non vedrà Porti italiani" - verso nuova odissea in mare? : AQUARIUS, salvati 141 migranti, Ultime notizie. Il ministro dell'interno, Matteo SALVINI, ribadisce il concetto: “Quella nave non entrerà mai nei porti italiani”. Dove attraccherà?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:06:00 GMT)