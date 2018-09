: Portata in Pakistan, andrà in comunità - NotizieIN : Portata in Pakistan, andrà in comunità - TelevideoRai101 : Portata in Pakistan, andrà in comunità - infoitinterno : Monza, 23enne portata in Pakistan con la forza: 'Sono in Italia, l'incubo è finito' - Cronaca -

Memoona Sadfir, la 23ennea residente in Brianza, rientrata dal Paese d'origine dove era stata lasciata dalla famiglia perché voleva studiare e perché aveva deciso di sposare un uomo non gradito al padre, sarà ospitata in una località protetta. La famiglia non vuole accettare il suo sposo e permetterle di studiare. "Le servirebbe solo per poi lavorare, avere una stabilità e far venire qui suo marito, e allora cosa studia a fare", ha detto il padre incontrando la ragazza.(Di venerdì 21 settembre 2018)