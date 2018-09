Porta a Porta | Renzi dichiara | “Salvini è il Trait d’union fra Berlusconi e Di Maio”

Chiara Corbella Petrillo - la "santa della Porta accanto". Iniziata la causa di beatificazione : ... prima avevo difficoltà pure ad entrare in una Chiesa'; 'dalla sua testimonianza ho trovato coraggio per scelte difficili della mia vita', 'Chiara è una pecora bianca in un mondo di anime nere, tutte ...

Porta a Porta - Matteo Salvini umilia Matteo Renzi : da Bruno Vespa non c'è storia : Per Matteo Salvini un trionfo, per Matteo Renzi una disgrazia. Una frase che riassume gli ultimi mesi della politica italiana. Ma non solo. In questo caso si parla di share, in particolare di Porta a Porta di Bruno Vespa . Nella puntata del 20 settembre, in studio c'era l'ex segretario democratico: la ...

FIFA del Lupo : finalmente cambia la Weekend League! E' alla Portata di tutti : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

David Guetta ricorda Avicii : 'La vita dei dj non è semplice - è imPortante avere tempo per sé' : David Guetta con oltre 50 milioni di dischi venduti e Don't Leave Me Alone il nuovo singolo già nella top 20 delle radio italiane! Vincitore di due Grammy, dopo 4 anni dall'ultimo...

Portata in Pakistan - andrà in comunità : 20.08 Memoona Sadfir, la 23enne Pakistana residente in Brianza, rientrata dal Paese d'origine dove era stata lasciata dalla famiglia perché voleva studiare e perché aveva deciso di sposare un uomo non gradito al padre, sarà ospitata in una località protetta. La famiglia non vuole accettare il suo sposo e permetterle di studiare. "Le servirebbe solo per poi lavorare, avere una stabilità e far venire qui suo marito, e allora cosa studia a fare", ...

MotoGP Aragon Rossi e la crisi Yamaha : "È già imPortante stare nei 10..." : La prudenza di Valentino Rossi alla vigilia di Aragon aveva un buon fondamento, visto il modesto 9° posto dopo la prima giornata di libere ad Aragon, con il compagno Vinales alle sue spalle. "È molto ...

Chieti - interventi alla Villa Comunale in vista dell'imPortante manifestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

Tutti gli indizi sul prossimo Csm Portano a un laico del M5s : Roma. Fra pochi giorni il nuovo Consiglio superiore della magistratura si insedierà e dovrà eleggere il suo vice presidente scegliendolo fra gli otto membri, cosiddetti laici, votati a luglio dal parlamento. Il voto parlamentare non ha rispecchiato la proporzione fra i vari gruppi pur rappresentando

Brexit - May : “Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo”. Corbyn : “E’ incapace di Portare a casa una buona intesa” : Si stringe l’assedio attorno a Theresa May, in vista del congresso del Partito conservatore in cui in molti prevedono un redde rationem tra il primo ministro e l’ala più intransigente dei Tory. Al centro della bufera che da mesi spira sulla premier ci sono le difficoltà che il governo sta incontrando nelle trattative con l’Unione europea sulla Brexit. “Siamo nell’impasse” e per Londra “nessun accordo è meglio ...

Sampdoria - Giampaolo alle prese con scelte imPortanti : “ho tre dubbi di formazione” : Sampdoria, Marco Giampaolo pronto a sfidare l’Inter, all’apice dell’entusiasmo dopo la vittoria in Champions sul Tottenham “Stiamo provando a recuperare le energie perché questa partita ne richiederà molte. Da un punto di vista mentale, affrontare una grande squadra è sicuramente meglio, perché il livello di attenzione sale in automatico. In un certo senso è un appuntamento al buio, ma servirà da parte nostra la ...

Grande Fratello Vip - lunedì 24 settembre - con Ilary Blasi e Alfonso Signorini : “Per Lory Del Santo la Porta è aperta” : Prende il via lunedì 24 settembre, in prima serata su Canale 5, la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e Alfonso L'articolo Grande Fratello Vip, lunedì 24 settembre, con Ilary Blasi e Alfonso Signorini: “Per Lory Del Santo la porta è aperta” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Torna Miss Teenager - concorso che lanciò i più imPortanti volti della tv italiana : In gara 25 ragazze, la finale domenica 23 settembre a Roma. Madrina dell'evento Barbara De Rossi, presidente di giuria...

Ritardi e problemi con la Portabilità a Iliad da Vodafone : la questione del credito residuo : Ci sono moltissimi problemi che in questo periodo devono essere affrontati nell'ambito della portabilità da Vodafone verso Iliad. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato anche in queste pagine la questione relativa ai Ritardi accumulati proprio da Vodafone nel garantire che un determinato numero mobile completasse il passaggio, creando un disagio non di poco conto agli utenti in uscita. Sulla questione è intervenuta anche AGCOM, che ha ...

Raggi - su bando periferie Roma imPortante : ANSA, - Roma, 21 SET - "Abbiamo chiaramente parlato del bando periferie. Roma sta svolgendo un ruolo di interlocuzione importante. Sono certa che si troverà presto una soluzione". Cosi la sindaca di ...