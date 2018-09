Ponte Morandi | Salvini a Sky tg24 | Autostrade? Deciderà il commissario

Ponte Morandi - il ministro annuncia : 'decreto in Gazzetta fra poche ore' : Toninelli spiega che il governo sta 'dialogando con l'Ue perché la ricostruzione abbia il timbro dello Stato senza una gara che permetterebbe ad Autostrade di ricostruirlo' -

Montanari : Contro crollo pini georadar come su Ponte Morandi a Genova : Roma – “Vogliamo iniziare ad usare sensori e georadar che ci daranno in tempo reale le informazioni sulla stabilita’ dell’albero. Sono come quelli di Genova per il Ponte Morandi ma noi ci abbiamo pensato prima. Si parte con una sperimentazione perche’ sono strumenti che costano”. Cosi’ l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, nel corso di una riunione congiunta della ...

Ponte Morandi - i tecnici : "Controlli più formali che sostanziali" : Prosegue implacabile il lavoro dei pm e della Guardia di Finanza che tentano di arrivare alle cause che hanno portato all'immane tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, oltre un mese fa.Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Secolo XIX infatti ieri sono arrivate delle prime, pesantissime ammissioni da parte di alcuni ingegneri del gruppo Spea (Atlantia-Autostrade) che si occupavano del monitoraggio e della prevenzione dei ...

"Gratta e Vinci" da due milioni di euro in una tabaccheria vicina al Ponte Morandi : Un po' di fortuna sembra essere tornata nell'area di Genova sconvolta dal crollo del ponte Morandi. In una tabaccheria di largo Ernesto Jurse,a poche centinaia di metri dalla zona rossa evacuata, da cui in lontananza si vede ancora il moncone del ponte, la titolare Debora Barbarisi ha trovato la fotocopia di una schedina "giocata" di un gratta e vinci. Il numero grattato era il "51" e risultava vincente per 2 milioni di euro."Con mio marito ...

Genova - vinti 2 milioni di euro nella tabaccheria sotto Ponte Morandi : Di tutte le tabaccherie d'Italia, la sorte ha deciso di premiare proprio la rivendita che sorge all'ombra del relitto del ponte Morandi, a Genova. A poche centinaia di metri dal cavalcavia crollato drammaticamente lo scorso 14 agosto un ignoto fortunato ha vinto 2 milioni di euro giocando al "miliardario maxi".In un piccolo negozio dall'insegna blu "Tabacchi e giornali" in largo Ernesto Jurse i titolari ancora non ci credono: pochi giorni fa, ...

Ponte Morandi - nuovo decreto in arrivo. Ma dov'è finita la bozza presentata da Conte e votata dai ministri? : Il premier Giuseppe Conte ha finalmente detto la sua. Il 13 agosto, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto pressione sul governo, imponendo la stesura di un decreto , che ...

Ponte Morandi - le ammissioni dei tecnici : “I controlli erano più formali che sostanziali” : Negli interrogatori delle ultime 48 ore ai tecnici Spea - società del gruppo Atlantia-Autostrade - sarebbe emerso che i controlli sul Ponte Morandi erano più formali che sostanziali.Continua a leggere

Il capo di Fincantieri ci spiega il piano per ricostruire Ponte Morandi : Roma. Il clima di incertezza è sotto gli occhi di tutti. I tempi della politica non dipendono da noi, non ci resta che aspettare", Giuseppe Bono è il numero uno di Fincantieri, azienda leader nella cantieristica navale che, negli auspici del governo, dovrebbe occuparsi ...

Ponte Morandi - Castellucci : "Dodici mesi per la ricostruzione" : "Abbiamo presentato varie opzioni di demolizione e ricostruzione, le abbiamo approfondite e riteniamo che siano assolutamente in linea con le aspettative degli enti locali", dice l'amministratore ...

BOZZA DECRETO GENOVA : AUTOSTRADE PAGA MA NON RICOSTRUISCE/ Ponte Morandi - Aspi invia piano a Toti : Ponte Morandi, anticipazioni DECRETO GENOVA: "AUTOSTRADE ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Decreto Genova - poteri assoluti al commissario e 500 assunzioni per ricostruire il Ponte Morandi : Il commissario straordinario per gestire la situazione a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi 'opera in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili ...

Ponte Morandi - dl Genova : “Autostrade versi le somme dovute entro 30 giorni Superpoteri al commissario e 500 assunti” : Scadenze precise ad Autostrade per l’Italia per le somme da mettere a disposizione, 500 assunzioni in due anni negli enti locali, potere di operare in deroga per il commissario straordinario. Sono i punti principali del decreto Genova messo a punto dal governo per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato nel capoluogo ligure il 14 agosto. L’articolo 1 del decreto la cui bozza più aggiornata è circolata nelle ultime ore conferisce ...

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: 'Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione'. Ultime notizie, premier Conte: 'fuori Aspi'.

Decreto Genova : “Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione”/ Ponte Morandi - Conte ‘stoppa’ Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:16:00 GMT)