Ponte Morandi | le ammissioni dei tecnici | “I controlli erano più formali che sostanziali”

Il capo di Fincantieri ci spiega il piano per ricostruire Ponte Morandi : Roma. Il clima di incertezza è sotto gli occhi di tutti. I tempi della politica non dipendono da noi, non ci resta che aspettare", Giuseppe Bono è il numero uno di Fincantieri, azienda leader nella cantieristica navale che, negli auspici del governo, dovrebbe occuparsi ...

Ponte Morandi - Castellucci : "Dodici mesi per la ricostruzione" : "Abbiamo presentato varie opzioni di demolizione e ricostruzione, le abbiamo approfondite e riteniamo che siano assolutamente in linea con le aspettative degli enti locali", dice l'amministratore ...

Decreto Genova - poteri assoluti al commissario e 500 assunzioni per ricostruire il Ponte Morandi : Il commissario straordinario per gestire la situazione a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi 'opera in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili ...

Ponte Morandi - dl Genova : “Autostrade versi le somme dovute entro 30 giorni Superpoteri al commissario e 500 assunti” : Scadenze precise ad Autostrade per l’Italia per le somme da mettere a disposizione, 500 assunzioni in due anni negli enti locali, potere di operare in deroga per il commissario straordinario. Sono i punti principali del decreto Genova messo a punto dal governo per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato nel capoluogo ligure il 14 agosto. L’articolo 1 del decreto la cui bozza più aggiornata è circolata nelle ultime ore conferisce ...

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: 'Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione'. Ultime notizie, premier Conte: 'fuori Aspi'.

Ponte Morandi - Toti : "Scelta commissario non allunghi i tempi sulla ricostruzione" : "Il decreto Genova prevede che la demolizione e la ricostruzione del Ponte Morandi siano totalmente nelle competenze del commissario di governo. Come presidente della Regione dico solo che al momento ...

Ponte Morandi - Antonio Ricci contro Beppe Grillo : "Suo progetto orribile"/ "Lavoro a Renzo Piano - e in fretta" : Ponte Morandi, Antonio Ricci contro Beppe Grillo: secondo il patron di Striscia la Notizia il progetto pubblicizzato dal fondatore del M5s per la ricostruzione dopo il crollo è "orribile"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Ponte Morandi - anche la maglia di CR7 per l'asta di beneficenza : Stelle dello Sport in collaborazione con Charity Stars ha organizzato un'asta benefica per aiutare le realtà colpite dalla tragedia del Ponte Morandi. In palio ci sarà anche la maglia autografata di Cristiano ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Decreto Genova? E’ pronto. Ci sono provvedimenti per sfollati e città” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha inaugurato oggi il Salone Nautico dopo aver parlato del decreto ad alcuni sfollati di via Filiak, gli ultimi dettagli sul decreto Genova sembrano essere stati limati. “Non smetteremo mai di pensare a questa città finché non l’avremo fatta risollevare”. Il decreto? “È pronto, ci sono provvedimenti per gli sfollati, per la città e per tutta Italia, c’è scritto anche che la ...

Ponte Morandi. lo Sport si mobilita con l'asta benefica delle magliette : Promossa da Stelle nello Sport. A disposizione la maglia di Ronaldo , Authentic e autografata, e quella del campione del mondo di ciclismo Peter Sagan

Ponte Morandi - per Danilo Toninelli arrivano le prime accuse grilline : il suo destino appeso a Giuseppe Conte : Se Danilo Toninelli , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era stato dichiarato, dagli stessi leghisti, 'bravissimo a gestire l'emergenza del Ponte Morandi', ad oggi qualcosa sembra cambiato.

Ponte Morandi - per 3 italiani su 4 a pagare deve essere Autostrade : Teleborsa, - A poco più di un mese dal crollo del Ponte Morandi, si attende che vada in porto l'iter che possa dare il via alla ricostruzione dell'infrastruttura . Per riportare Genova alla normalità ...