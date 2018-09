Ponte di Genova | Fincantieri non ha la qualifica per ricostruirlo

Montanari : Contro crollo pini georadar come su Ponte Morandi a Genova : Roma – “Vogliamo iniziare ad usare sensori e georadar che ci daranno in tempo reale le informazioni sulla stabilita’ dell’albero. Sono come quelli di Genova per il Ponte Morandi ma noi ci abbiamo pensato prima. Si parte con una sperimentazione perche’ sono strumenti che costano”. Cosi’ l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, nel corso di una riunione congiunta della ...

Genova - lo shock del baby portiere Scatolini : 'Il Ponte è crollato - la città no' : Ad Alessio e ai suoi genitori, alla gente del palazzo e agli amici del quartiere: a Genova tutta manca un pezzo di cuore. Il ponte che penzola nel vuoto è l'incubo che incombe nella vita di tanti. Uno ...

Genova - vinti 2 milioni di euro nella tabaccheria sotto Ponte Morandi : Di tutte le tabaccherie d'Italia, la sorte ha deciso di premiare proprio la rivendita che sorge all'ombra del relitto del ponte Morandi, a Genova. A poche centinaia di metri dal cavalcavia crollato drammaticamente lo scorso 14 agosto un ignoto fortunato ha vinto 2 milioni di euro giocando al "miliardario maxi".In un piccolo negozio dall'insegna blu "Tabacchi e giornali" in largo Ernesto Jurse i titolari ancora non ci credono: pochi giorni fa, ...

Ponte Morandi - dl Genova : “Autostrade versi le somme dovute entro 30 giorni Superpoteri al commissario e 500 assunti” : Scadenze precise ad Autostrade per l’Italia per le somme da mettere a disposizione, 500 assunzioni in due anni negli enti locali, potere di operare in deroga per il commissario straordinario. Sono i punti principali del decreto Genova messo a punto dal governo per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato nel capoluogo ligure il 14 agosto. L’articolo 1 del decreto la cui bozza più aggiornata è circolata nelle ultime ore conferisce ...

