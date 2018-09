Più Salvini e Le Pen Per un' Europa migliore | la t-shirt che fa discutere

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro continua : 'La 'ndrangheta fa Più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto) ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...

Salvini : "Il Partito Democratico è nel caos Più totale" : "Il Partito Democratico fra cene convocate e disdette, congressi convocati e disdetti, cambi di nome di simboli e di correnti e scioglimenti annunciati mi sembra che sia nel caos più totale. Quando ...

Il Commissario Ue per l'immigrazione : 'Dai rimpatri alle frontiere Più sicure le mie proposte sulla linea di Salvini' : 'Gran parte delle proposte di Salvini coincidono con le misure che ho presentato a Bruxelles'. Con queste parole Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per l'immigrazione, commenta l'incontro con ...

Salvini - Chef Rubio : “Siamo tanti a non pensarla come lui - Più di quelli che blaterano senza senso sui social” : “Ho definito Salvini ‘disonorevole’? Ho scoperto che la Lega pagherà i 49 milioni rubati fino al 2098 dichiarandosi colpevoli del furto. Il mio impegno politico è sempre stato presente, avevo anche creato la pagina ‘Matteo Sarvini‘, un suo alter-ego che parlava romanesco e si faceva ‘cazziare’ dalla madre. Ne parlo perché sento che c’è un bisogno di dare voce alle persone che la pensano come me, ...

Il Governo dei vicepremier : nei sondaggi Salvini è il Più gradito - Di Maio il Più famoso : La fatidica soglia dei 100 giorni, ormai, è già stata oltrepassata da qualche giorno. E per il Governo Conte è arrivato il tempo dei primi bilanci. A stilarli sono l'Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, che hanno misurato il grado di fiducia degli italiani nei ministri dell'esecutivo gialloverde.Rispetto alle prime valutazioni effettuate i primi di luglio, ...

I due vicepremier volano nei sondaggi : Salvini il Più gradito - Di Maio il Più famoso : La fatidica soglia dei 100 giorni, ormai, è già stata oltrepassata da qualche giorno. E per il governo Conte è arrivato il tempo dei primi bilanci. A stilarli sono l'Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, che hanno misurato il grado di fiducia degli italiani nei ministri dell'esecutivo gialloverde.Rispetto alle prime valutazioni effettuate i primi di luglio, ...

Salvini : "Più italiani nei club. Incentivi alle squadre di calcio" : Incentivi - Provvedimenti concreti, quelli proposti nell'intervento televisivo: "Insieme al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, stiamo pensando come potere aiutare il mondo ...

Salvini : “Rimpatriati 40 migranti tunisini con volo charter. Renderemo Più veloci e numerose le espulsioni” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato che alcuni dei migranti tunisini approdati sulle coste italiane qualche giorno fa sono stati rimpatriati questa mattina: "Rimpatriati questa mattina, con volo da Palermo, 40 tunisini irregolari arrivati coi “barchini” qualche giorno fa. Il resto del gruppo partirà con i prossimi charter, a partire da quello di questo giovedì".Continua a leggere

Elisa Isoardi - la frase strappa-cuore per Matteo Salvini : 'Non poteva dirmi cosa Più bella' : 'È un periodo molto impegnativo, ma fortunatamente ho accanto un uomo molto comprensivo'. Elisa Isoardi regala, al settimanale VeroTv , un pensiero pieno d'amore per il suo compagno Matteo Salvini . '...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre Più legato ai 5S : Una simpatica rimpatriata, o poco più. Che sdogana la candidatura di Marcello Foa per la presidenza Rai, fortemente voluta dalla Lega, e getta le basi di alcune alleanze di centrodestra per le prossime elezioni regionali, dall’Abruzzo alla Basilicata (come insisteva Forza Italia). Era tutto già scritto alla vigilia. sempre secondo copione, Berlusco...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre Più legato ai 5S : 'I rapporti con Berlusconi sono sempre stati buoni', aveva sviolinato, 'ne ho enorme stima perché è stato un grande nella politica, nel calcio, nell'editoria, nella televisione', tutto rigorosamente ...

Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini : “Non avrebbe potuto dirmi cosa Più bella” : Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini: le ultime dichiarazioni sul fidanzato Elisa Isoardi è molto innamorata di Matteo Salvini. Che, nonostante i numerosi impegni da Vicepremier e Ministro dell’Interno, riesce sempre a supportarla e sostenerla. Soprattutto in questo periodo importante, durante il quale la conduttrice piemontese ha preso le redini de La […] L'articolo Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini: ...

Migranti - pressing di Salvini sulla Tunisia : “Rimpatri Più rapidi - rivedere l’accordo” : Per ora restano in Italia, ma già la prossima settimana buona parte dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa con 7 barchini, potrebbe tornare a casa. L’obiettivo è la revisione al rialzo dell’accordo bilaterale con la Tunisia per incrementare il numero settimanale dei rimpatri. ...

Conte Più amato di Salvini Di Maio cresce. Renzi rottamato : Il Presidente del Consiglio spopola nei consensi, Silvio Berlusconi resta stabile ed è disastro per l'ex segretario del Pd Segui su affaritaliani.it