Pil su | deficit e pressione fiscale giù L' economia prima dell' èra gialloverde

ilfoglio

: Nel 2017 il Pil (in volume) aumenta dell’ 1,6% rispetto al 2016 (da +1,5% della stima di aprile) , il rapporto def… - istat_it : Nel 2017 il Pil (in volume) aumenta dell’ 1,6% rispetto al 2016 (da +1,5% della stima di aprile) , il rapporto def… - marattin : Critico chi usa il valore assoluto del debito per dire che dal 2014 al 2017 è esploso, così come chi lo fa adesso.… - tothemo40582874 : RT @matteosalvimimi: Deficit, PIL, spread, BTP... Ma quante se ne inventano? L'economia è un invenzione della Germania per renderci suoi sc… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) L'Istat ha rivisto al rialzo la crescita del pil per il 2017. Una variazione piccola,o 0,1 per cento, che fa segnare per l'anno scorso un +1,6 per cento. Sulla base dei nuovi dati, l'Istat ha quindi rilevato che il pil nel 2016 è cresciuto'1,1 per cento, con un revisione al rialzo di 0,2 p