Piazza Affari | Sogefi in rally

Piazza Affari : seduta euforica per Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,38%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Credito Valtellinese : Seduta decisamente positiva per Credito Valtellinese , che tratta in rialzo del 4,05%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Credito ...

Europa scatta in scia ai record di Wall Street. Piazza Affari forte con banche : I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.500 punti (21 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di avvicinarsi ai 21.500 punti . Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 04:09:00 GMT)

Piazza Affari : in rally Damiani : Prepotente rialzo per la società che produce gioielli , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...

Piazza Affari : sell-off per Aeffe : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 2,00% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...