Piazza Affari | seduta euforica per Banca Carige

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Credito Valtellinese : Seduta decisamente positiva per Credito Valtellinese , che tratta in rialzo del 4,05%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Credito ...

Piazza Affari : Sogefi in rally : Effervescente la società di componentistica per l'industria dell'auto , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,27%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...