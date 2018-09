Peugeot e-LEGEND CONCEPT | #Unboring the future

Peugeot svela il concept e-Legend : il futuro è elettrico e a guida autonoma : Il brand del lone offre una visione entusiasmante del futuro: il piacere di guida prende la forma di un veicolo affascinante...

Peugeot e-Legend - il prototipo old-style a emissioni zero – FOTO : Quasi nessuno tra i costruttori ci aveva pensato, impegnati come sono a dare nuova forme all’auto di domani. Peugeot invece dimostra che nonostante sia infarcita di tecnologia, tra emissioni zero, connettività e guida autonoma, le linee di quel che verrà possono ancora strizzare l’occhio al passato. E’ con queste premesse che nasce la concept e-Legend, al debutto ufficiale tra meno di due settimane al salone di ...

Peugeot e-Legend - Elettrica e autonoma con linee rètro : Si ispira al passato la nuova Peugeot e-Legend, una concept Elettrica e autonoma che sarà esposta in anteprima mondiale in occasione del prossimo Salone di Parigi (4-14 ottobre). La coupé francese è stata creata per mostrare al pubblico come con la transizione Elettrica la Peugeot non abbia intenzione di perdere la passionalità tipica delle automobili sportive del passato. "Autonomo non fa rima con monotono" secondo la Casa ...

Peugeot presenta la collezione Lifestyle 504 LEGEND : La collezione Lifestyle 504 LEGEND, realizzata dal Peugeot Design Lab, è dedicata ai grandi appassionati di questo mitico modello. Le T-shirt e la mug riproducono un disegno stilizzato della 504, con i suoi quattro caratteristici gruppi ottici. I colori delle T-shirt (bianco, grigio, rosso o azzurro) si ispirano alle tinte originali dell’epoca presenti sulle 504. Il cappellino ha ricamato il […] L'articolo ...