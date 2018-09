Pesano più i fattori genetici o quelli ambientali?

fondazioneserono

: @pisto_gol In parte hai ragione...ma in campionato sono 40 partite, in coppa pochissime. Non è esattamente la stess… - aledarko : @pisto_gol In parte hai ragione...ma in campionato sono 40 partite, in coppa pochissime. Non è esattamente la stess… - libellula58 : RT @CarloRienzi: Riteniamo corretta la decisione di intervenire sulle #pensioni più alte ed eliminare le gravi #disuguaglianze che pesano s… - marco_palloni : @simeonegiovanni @acffiorentina Gran gol ma quei due errori sotto porta prima forse pesano sul risultato finale...… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Per avere un’idea del peso reciproco chehanno sullo sviluppo della sclerosi multipla, si può fare riferimento al rischio di contrarre la malattia dei soggetti che emigrano da un’area geografica ad un’altra con un livello di rischio diverso. I soggetti che emigrano prima dei 15 anni acquisiscono il rischio di ammalare di sclerosi multipla del paese di arrivo. Chi emigra dopo il compimento dei 15 anni sembra portarsi dietro il rischio caratteristico del paese di nascita. Tommaso Sacco Vedere anche nella sezionedi rischio di comparsa e di progressione:Epiinfettivi e la teoria dell’igieneArea geografica, esposizione al sole e vitamina D Microbiota Alimentazione Obesitàdi rischio di progressione Bibliografia DS Goodin. The nature of genetic susceptibility to multiple sclerosis: ...