Per i romani l’autunno era sacro | in suo onore Augusto costruì l’orologio più grande del

Il Messaggero compie 140 anni festa a Cinecittà con Mattarella Cusenza : «È la casa dei romani» Nuova veste Per il sito : : Presenti la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e i ministri della Pa, Giulia ...

Accoltellati due cestisti americani in Romania. L'accusa : "Aggrediti Perché neri" : I due ragazzi di colore giocano per il Cuza Sport, squadra locale, hanno raccontato di essere stati avvicinati da una persona all'esterno di un locale di Braila , città della parte ovest della ...

Berna : "Marcia Per la vita" e contromanifestazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lago di Nicea - scoPerta basilica romanica di 1600 anni fa edificata da Constantino il Grande : Nel Lago di Nicea, a soli tre metri di profondità, è stata identificata una chiesa romanica costruita a partire dal 325 dopo Cristo, in seguito al primo Consiglio di Nicea. Evento che nella storia della cristianità assume un ruolo cruciale, perché fu indetto da Costantino il Grande 1600 anni fa.Continua a leggere

Suona la campanella - Per 500.000 studenti romani vacanze finite : Sarà il consueto e inconfondibile suono della campanella a scrivere la parola fine sulle vacanze degli oltre 500mila studenti romani. Ancora ventiquattro ore e uno dei conti alla rovescia meno ...

Como - rePerti romani sotto il palco dell'ex Teatro Cressoni : La scoperta è avvenuta mercoledì scorso in via Diaz durante gli scavi archeologici all’interno del cantiere di ristrutturazione dell’ex Teatro Cressoni in un'area privata interessata da lavori che prevedono la realizzazione di alloggi privati, appartamenti e box. Oltre 300 monete d'oro in un solo recipiente Le monete poste all'interno di un recipiente in pietra ollare erano in ottimo stato di conservazione e, ad un primo esame, sembrano ...

Portus - il porto degli imPeratori romani : Portus, il porto degli imperatori romani, sarà ospite di Ostia Antica, il porto della Roma Repubblicana. Alle 17 di martedì 11 settembre, per il ciclo di conferenze ‘Vediamoci a Ostia Antica’, il direttore Mariarosaria Barbera sarà affiancata da tre archeologi che a Portus hanno dedicato tempo e impegno. Si presenteranno i risultati dei recenti lavori, dimostrando importanti progressi nella comprensione dei grandi bacini portuali che ...

Moldova-Romania : ministri Economia firmano a Chisinau documento Per estensione gasdotto Iasi-Ungheni : Bucarest, 07 set 11:25 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia romeno, Danut Andrusca, e il suo omologo moldavo, Chiril Gaburici, hanno firmato a Chisinau un documento che permette... , Rob,

Diario : Parkrun Caffarella Per promuovere benessere psico-fisico romani : Roma – “Siamo lieti di annunciare che, a partire dal 22 settembre 2018, l’evento Parkrun Italia sara’ attivo anche nel Parco della Caffarella. Parliamo di una camminata/corsa di 5 km che, ogni sabato mattina, si svolge contemporaneamente in oltre 1.500 parchi di 20 nazioni nel mondo”. “Solo in Italia, Parkrun coinvolge circa 400 corridori in 13 percorsi verdi disseminati in ogni parte del territorio, mentre i ...

Roma - metro A chiusa da Ottaviano a San Giovanni. Caos Per romani e turisti : Pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del fumo in ...

Speciale energia : Romania-Moldova - ministro Economia Andrusca - 'eccellente' cooPerazione energetica tra due paesi : Bucarest, 29 ago 14:15 - , Agenzia Nova, - La cooperazione della Romania con la Moldova nel settore energetico è "eccellente", così come le relazioni economiche e commerciali, ma... , Rob,

Roma - ferie finite e riecco i romani Lunedì Però torna anche il traffico : Gli incolonnamenti e i rallentamenti del traffico della settimana appena conclusa in alcune zone di Roma già fanno ipotizzare che molti Romani sono tornati dalle ferie. O non si sono proprio mossi. E ...

Romania - guerriglia tra le strade di Bucarest : cariche della polizia e lanci di lacrimogeni. Più di cento Persone ferite : Più di cento persone sono rimaste ferite nel corso degli scontri di ieri sera, venerdì 10 agosto, a Bucarest, in Romania. In piazza, dopo l’appello lanciato dalle opposizioni, sono scese decine di migliaia di persone per chiedere le dimissioni del governo e per protestare contro l’allontanamento della procuratrice anticorruzione Kovesi. Nel video, i momenti di tensione tra la polizia e i gruppi minoritari (la manifestazione è stata ...