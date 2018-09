Pensioni | si può riscattare un periodo di astensione non retribuita?

Pensioni - la proposta della Lega : “Quota 100 si può fare a 62 anni con 38 di contributi” : In pensione a 62 anni con 38 di contributi: è questa la previsione della cosiddetta quota 100 che la Lega vuole introdurre e che domani porterà al tavolo del governo: "La misura avrà oneri sopportabili per la finanza pubblica e sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva".Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018/ Tria : non si può lucrare sulle badanti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. Tria : non si può pensare di lucrare sulle badanti . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 settembre(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Riforma Pensioni / D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Pensioni - la legge che azzera le tasse in quattro regioni d'Italia : l'affare fiscale - chi può godere : L'Italia si potrebbe presto candidare a diventare la meta preferita dei pensionati europei, e perché no del resto del mondo. Sul modello portoghese, prima il governo e ora una proposta di legge di ...

Riforma Pensioni - Elsa Fornero : “Quota 100 si può fare - ma costa più di 5 miliardi” : In un'intervista a Radio Cusano Campus l'ex ministra Fornero parla della possibilità che la Riforma del sistema pensioni stico possa essere inserita già nella legge di Bilancio: "Se si vuole Quota 100 la si può anche fare . Basta trovare i 5 miliardi, dicono loro, anche se io credo che i costi saranno maggiori".Continua a leggere

"Si può fare? Considerazioni laiche sulle Pensioni" di Raffaele SALOMONE MEGNA : Poi ci sono i neogalileiani come me, quelli che applicano il metodo sperimentale, detto anche induttivo-deduttivo, i quali ritengono l'economia non una scienza esatta, ma una scienza sociale che ...