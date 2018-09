Pensioni | Quota 100 | spunta l' ipotesi sulla limitazione della misura alle categorie deboli

Pensioni - quota 100 : si va verso una versione 'depotenziata' dai 65 anni : Quali potrebbero essere le possibili misure previdenziali che il Governo dovrebbe gia' inserire nella legge di bilancio 2019? Negli ultimi giorni si è molto parlato della quota 100 e dell’ultima proposta di Salvini [VIDEO] di abbassare l’eta' di accesso dai 64 anni, precedentemente ipotizzata da Brambilla consigliere ed esperto previdenziale-economico della Lega a 62 anni. Con l’avvicinarsi dell’ora X per la manovra, pare che la Lega, per ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Per Quota 100 e Quota 41 servono 13 miliardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 settembre. Le stime sul costo di Quota 100 dai 62 anni e di Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 05:57:00 GMT)

Pensioni - la proposta della Lega : “Quota 100 si può fare a 62 anni con 38 di contributi” : In pensione a 62 anni con 38 di contributi: è questa la previsione della cosiddetta quota 100 che la Lega vuole introdurre e che domani porterà al tavolo del governo: "La misura avrà oneri sopportabili per la finanza pubblica e sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva".Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Elsa Fornero : il sistema non va picconato (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Elsa Fornero: il sistema non va picconato. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre .Elsa Fornero ha presentato a Sanremo il suo libro “Chi ha paura delle riforme” e nell’occasione ha concesso un’intervista a la-rivera.it, in cui ha parlato anche di pensioni. Innanzitutto ha evidenziato che non è con gli slogan che si risolvono i problemi del Paese, ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 - Rizzetto : da Governo una non risposta imbarazzante (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41, Rizzetto: da Governo una non risposta imbarazzante. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:36:00 GMT)

Pensioni - tra illusioni e realtà si va verso quota 100 "depotenziata" : che cosa significa : Per introdurre la riforma delle Pensioni in chiave quota 100 resta il problema delle coperture: vengono analizzate e...

RIFORMA Pensioni 2018/ Governo lavora a Quota 100 con 35 anni di contributi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Governo lavora a Quota 100 con 35 anni di contributi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre.Secondo quanto riportato dall’Huffington Post e dal Secolo d’Italia, il Governo starebbe lavorando a una proposta di Quota 100 che possa portare il requisito minimo contributivo richiesto a 35 anni, anche se c’è chi si oppone e “vorrebbe alzare l’asticella ad almeno 36-37”. ...

Pensioni Quota 100 : col contributivo si perde 8-10% - nuove ipotesi uscita donne e precoci : Emergono novita' sulla riforma delle Pensioni del Movimento 5 Stelle di Luigi di Maio e della Lega di Matteo Salvini in merito al ritorno della pensione anticipata con il sistema delle quote, nello specifico della quota 100 e della quota 41 dei lavoratori precoci. Il pacchetto delle uscite anticipate per rendere meno drastica la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero prevede misure che puntano su nuovi requisiti di eta' e di contributi, nonché ...

Pensioni - Brambilla : 'Ok quota 100 dai 62 - no alle minime' : Alberto Brambilla, esperto previdenziale della Lega e consulente fidato di Salvini, è intervenuto sul palco delle 'Giornate del lavoro a Lecce', evento organizzato dalla Cgil, ed è parso propenso alla proposta fatta dal vicepremier Salvini su quota 100 [VIDEO] dai 62 anni, mentre è totalmente contrario alle Pensioni minime proposte da Di Maio. La misura a suo avviso ‘spaccherebbe il sistema. Pensioni, quota 100 dai 62 anni: si può fare abbinando ...

Pensioni - Governo pensa a 3 possibili soluzioni su Quota 100 per contenere la spesa : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, giovedì 20 settembre, riguardano l'arduo compito a cui sara' chiamato il Governo nei prossimi giorni, in merito alle misure da adottare per 'superare' la Legge Fornero. Tra promesse, illusioni e speranze, i lavoratori sono in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dell'esecutivo Conte in merito ad una della questioni più delicate da affrontare nella definizione della Legge di Bilancio 2019 che il ...

Manovra - l'esperto : 'Pensioni minime e quota 100 sono inconciliabili' : Nonostante le rassicurazioni pubbliche, in vista del Def non è difficile immaginare le riflessioni davanti alla calcolatrice del Mef tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il tandem di ...

Pensioni - il piano della Lega : via con "quota 100" a 65 anni : La Lega è sempre più a lavoro per trovare la quadra su un nuovo sistema Pensionistico in grado di superare i paletti della legge Fornero. Di fatto finora il Carroccio ha proposto due strade. Una porta a "Quota 100" con l'età minima fissata a 62 anni, la seconda invece porta a quota 41 che sLega l'età anagrafici dagli anni di contributi versati. Ma con l'avvicinarsi dell'ora x per la manovra, la Lega prova a limare la sua proposta su cui sono ...

Pensioni - la Lega pensa a quota 100 anche con solo 35 anni di contributi. Ma le coperture sono ancora poche : La versione definitiva è in stand-by perché la manovra è ancora tutta da confezionare sul fronte delle coperture e bisognerà capire quanta parte della torta si avrà a disposizione alla fine, ma anche perché l'ultima parola - quella politica - spetta a Matteo Salvini. Guardando ai numeri, però, lo schema sulla quota 100 per le Pensioni a cui stanno lavorando i tecnici della Lega è in fase ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 - consegnate firme per petizione su ddl Damiano (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41, consegnate firme per petizione su ddl Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 settembre(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:54:00 GMT)