Pensioni | Lega | “Uscita a quota 100 con 62 anni di età Allo studio pace contributiva per

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il primo intervento di smontaggio della legge Fornero,100 con 62di età e 38 di contributi, passerà anche per la ““. Ad annunciarlo è stata ladopo la riunione di giovedì sera tra il leader Matteo Salvini, i suoi sottosegretari al tesoro Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci e quello al lavoro Claudio Durigon. In pratica, chi non ha pagato una parte dei contributi a partire dal 1996 potrà sanare l’omesso versamento con uno sconto, in modo da anticipare anche per questa via l’età di uscita dal lavoro. La misura, stando a quanto emerso dal vertice, sarà rivolta in particolare agli autonomi e consentirà di pagare di meno anche per il recupero degliuniversitari.Sono ancora in corso di approfondimento i limiti alla platea coinvolta in100 e quindi i costi complessivi della misura, che finora è statata in casaattorno ai 7-8 miliardi ma, secondo la società di consulenza e ricerca Tabula di Stefano Patriarca, se attuata a partire dai 62di età avrebbe un costo di circa 13 miliardi l’anno. La nota del Carroccio sostiene che sarà “realizzabile in modo efficace e ragionevole“, “con oneri sopportabili per la finanza pubblica” e “misure di buon senso”, compresa appunto “lanell’ottica di favorire l’aumento volontario della contribuzione da parte dei lavoratori”.