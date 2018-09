leggioggi

: Pensione di reversibilità: spetta in caso di convivenza e unione civile?... - LeggiOggi_it : Pensione di reversibilità: spetta in caso di convivenza e unione civile?... - kapav65 : @luisabetti Io lavoro con orari strampalati. Lei mi sembra viva di pensione di reversibilità. Cordialità. - APergolott : @Rinaldi_euro Ti sto ascoltando in w l'ITALIA. Sei eccezionale ! Io ho una pensione di reversibilita' (dopo la mort… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Com’è noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti una, chiamata appuntodi, per il sostentamento minimo, a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in tali casi, prevede che il sostegno economicosia al coniuge che ai figli, per una determinata percentuale che si differenzia in base a chi concorre realmente alla. Ma cosa accade se il coniuge superstite, anziché passare a nuove nozze che causerebbe la perdita della, decidesse di convivere con un’altra persona oppure intraprendere la strada dell’? In tali casi, ladianche indi? Vediamo quindi dettagliatamente la compatibilità delladicon i ...